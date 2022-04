Queste piante dai fiori bianchi e rosa non sono solo in Giappone ma in Italia e regalano uno spettacolo primaverile pazzesco

In primavera la natura si risveglia. Grazie al sole tiepido, sugli alberi si cominciano a notare i primi germogli. Alcune varietà sono addirittura già in piena fioritura. In genere, i fiori sono tutti molto belli. Tuttavia, ce ne sono alcune varietà che sono particolarmente apprezzate e rinomate. Ricordiamo ad esempio questi campi fioriti che offrono l’opportunità di fantastiche gite con bambini. Un altro caso emblematico sono i fiori di ciliegio. Esistono tantissime varietà di ciliegio. Alcune vengono utilizzate proprio solo a scopo ornamentale. I fiori dei ciliegi, costituiti da 5 o 6 petali, possono essere singoli o doppi. Per quanto riguarda il colore, questo tipo di fiori si trova sia bianco che rosa.

Le varietà bianche sono di un candore quasi puro. Al massimo, presentano alcune sfumature rosa pallido vicino al gambo. Nel caso poi delle varietà rosa, invece, si può passare dal rosa tenue e delicato fino ad arrivare a tonalità più forti e intense. Qualunque sia la colorazione, quando è in piena fioritura l’albero di ciliegio si riempie come una immensa nuvola. Dà vita ad uno spettacolo molto romantico, quasi poetico. In genere, i ciliegi fioriscono tra marzo e aprile e, di media, la fioritura dura un paio di settimane.

L’hanami giapponese

In Giappone, il periodo della fioritura dei ciliegi è vissuto come una vera e propria festa. Nello specifico, si parla di “hanami”, che letteralmente vuol dire “ammirare i fiori”. L’“hanami” è una vera e propria tradizione che affonda le sue origini a ben 1.300 anni fa. Poi si è diffusa anche nel resto del Mondo. Ovviamente, i fiori dei ciliegi (che in giapponese si chiamano “sakura”) sono i protagonisti assoluti dell’hanami. Durante questo specifico periodo dell’anno, i giapponesi si accomodano sotto le piante per ammirare la loro fioritura. Armati di coperta da stendere sul prato e pranzo al sacco, si recano nei parchi delle loro città, o delle località limitrofe, dove sanno di poter godere di questo splendido spettacolo della natura.

Nella cultura giapponese, l’hanami è una passione molto sentita. Basti pensare che il servizio meteo dà costanti previsioni circa il momento giusto della fioritura, nelle varie zone del Paese. Anche sul sito del turismo nipponico è possibile trovare e consultare previsioni e statistiche basate sugli anni passati.

Queste piante dai fiori bianchi e rosa non sono solo in Giappone ma in Italia e regalano uno spettacolo primaverile pazzesco

Tuttavia, per godere di tale spettacolo, non c’è bisogno di volare nel Paese del Sol Levante. Anche in Italia, infatti, ci sono luoghi specifici dove i ciliegi, in questo periodo, ci offrono questo fantastico regalo. Scopriamo quindi dove andare per vedere e fotografare spettacolari fioriture bianche e rosa. In Emilia Romagna vengono addirittura organizzate feste e manifestazioni a tema. La Festa dei Ciliegi in Fiore si svolge sia a Vignola, in provincia di Modena, sia a Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza.

Ma non è finita. Ecco altri indirizzi da conoscere:

Pedaso, nelle Marche;

Via dei Ciliegi di Scandicci, Firenze;

Fioritura del Ciliegio di Via Marconi a Novara;

Viale Sarca a Milano;

Parco del Laghetto dell’Eur, Roma;

Orto Botanico di Roma;

Camminata tra i Ciliegi a Pecetto, sulle colline torinesi.

Ecco, quindi, dove andare per poter ammirare queste piante dai fiori bianchi e rosa semplicemente meravigliosi.