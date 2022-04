In Italia la tradizione è quella di mangiare dolci per colazione. C’è chi ama il classico croissant oppure lo yogurt, un succo o del pane e marmellata. Il caffè, poi, è al primo posto tra le bevande della mattina, ma in molti amano anche cappuccino, tè e latte caldo.

Questo tipo di colazione è perfetto se abbiamo bisogno di avere energie a disposizione nell’immediato. Gli zuccheri, però, si sa che hanno una veloce assimilazione e dopo poche ore potremo avere fame di nuovo. Per questo motivo sempre più persone stanno iniziando a mangiare una colazione salata, ricca di proteine e di cibi nutrienti.

Oggi vogliamo parlare di un piatto tipico di un Paese europeo che secondo in molti è perfetto per avere energia fino a pranzo. Infatti, è questa la colazione dei campioni che dà la carica fino alla pausa pranzo, per un pieno di gusto e di energie.

Una tradizione di altri Paesi europei sempre più comune

Se in Italia il classico pasto del mattino è il cappuccio e la brioche oppure il caffè e i biscotti non è ovunque così. Ci sono dei Paesi europei in cui un pasto salato è la norma.

Se in Inghilterra vanno molto il bacon e le uova, in Germania preferiscono le salsicce. Nell’Est Europa, invece, vanno alla grande le minestre di verdura e in altri Paesi la frutta e le insalate.

Oggi, però, vogliamo parlare di un piatto comunissimo in Belgio, che è perfetto per chi fa sport o semplicemente vuole avere molta energia.

È questa la colazione dei campioni che dà la carica fino alla pausa pranzo senza appesantire

Questo piatto si chiama filet americain o preparè americain ed è un cremoso patè a base di carne. Si tratta di un piatto realizzato con carne di manzo fresca tritata finemente, capperi, sale, cipolle, maionese e un po’ di mostarda.

Come una deliziosa tartare di manzo, il preparè americain è cremoso che si scioglie in bocca. Solitamente questa pietanza si consuma al mattino spalmato sul pane, magari assieme a una bella omelette di uova.

Se ci ispira l’idea di avere un piatto salato ma super digeribile ed energetico, possiamo cimentarci nella preparazione di questa ricetta. Per il suo gusto e la sua cremosità è sempre più amata e apprezzata anche al di fuori del Belgio.

Approfondimento

Se vogliamo provare un dessert energetico e nutriente, ecco la ricetta di un dolce al cucchiaio aromatizzato al whiskey.