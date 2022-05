Quando arriva la bella stagione e le temperature salgono, c’è un capo d’abbigliamento nei nostri armadi che occupa una posizione privilegiata. Casual oppure abbinata al vestito serale, per una fuga romantica oppure per un pranzo tra amiche, la giacca in jeans è sempre una preziosa alleata.

Anche in questo 2022, le giacche in jeans di colore nero oppure nel classico blu, oversize o con gli strappi, continuano a essere ricercatissime. Le abbiamo viste nelle passerelle e le troviamo online anche a prezzi accessibili e con modelli mai visti prima.

La Levi’s continua a proporre stili, colori e innovazioni mantenendo viva una tradizione apprezzata da tutti. Dagli anni Ottanta in poi questa tendenza non ha conosciuto declino. Only e Benetton propongono modelli più economici che vanno dai 30 euro ai 60 euro, conservando uno stile classico che può essere apprezzato a ogni età.

Versatilità e freschezza

Da Madonna fino a Jay Z, queste giacche non tramontano mai e diventano oggetti di culto per le nuove generazioni che ne apprezzano comodità, versatilità e stile. Anche chi le ha conosciute indosso a Julia Roberts continua a ricercare i nuovi modelli e ad apprezzare le novità. Così, le giacche in jeans sono protagoniste di passerelle importanti come quelle di Versace e Prada, oppure dei vari siti di commercio on line a prezzi contenuti.

Si tratta di un capo d’abbigliamento sempre in evoluzione. In versione corta e sfilacciata, oppure più elegante come una giacca sahariana stile Saint Laurent, blu o nera e con le cuciture a contrasto, le linee sono sempre morbide e confortevoli. Il tessuto è sinonimo di freschezza e affidabilità. Per chi è stato giovane negli anni in cui il jeans ha conosciuto il suo massimo splendore, il look denim è irrinunciabile e adatto in molte circostanze.

Queste giacche non tramontano mai e d’estate saranno perfette con camicie eleganti e gonne a tubino anche a 50 anni

Il tessuto in jeans è facile da abbinare. Può essere indossato nelle occasioni più informali, al lavoro o in contesti eleganti. I colori nero e beige possono essere scelti quando indossiamo camicie celesti o a righe bianche e azzurre, con interessanti contrasti di materiali e colori. Questo ci permette di valorizzare entrambi i capi, ma anche i pantaloni o le gonne con cui completare l’outfit.

La camicia a righe e la giacca in jeans nera o blu sono perfetti con una gonna a tubino. L’aderenza della gonna fa risaltare un tacco importante. Giacca in jeans e gonna a tubino, invece, possono essere completati anche da stivaletti scamosciati o dai sandali con tacchi impegnativi.

