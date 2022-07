Viviamo in un momento storico in cui c’è una sfrenata corsa al rialzo dei prezzi.

Tutto costa di più e non sempre la colpa è del caro energia. A volte è il prezzo stesso lo strumento di marketing utilizzato dalle aziende per veicolare alcuni messaggi. Il riferimento è alle aziende che operano nella fascia alta (luxury) del loro mercato. In sostanza sfruttano la percezione del consumatore secondo cui un prezzo elevato è garanzia di un servizio e di una qualità maggiore.

Come vincere il rincaro dei prezzi

Oggi fare vacanza in alcuni posti di mare è diventata una prerogativa per ricchi o per benestanti. Il rincaro dei servizi balneari penalizza sia la gente del posto sia chi vive lontano dai luoghi di vacanza. Tuttavia, ecco 3 modi per andare in vacanza al mare in Italia o all’estero con pochi euro.

La prima possibile strategia potrebbe consistere nel lasciare a casa l’auto e prendere l’autobus. Il discorso vale soprattutto per le destinazioni mediamente lontane dal proprio domicilio. Con la benzina sopra i 2 euro al litro occorre svenarsi per spostarsi anche di pochi km con il proprio mezzo. Poi ci sono i costi del pedaggio autostradale, quelli del parcheggio, i rischi legati a multe e autovelox, il traffico selvaggio, etc.

L’insieme di tutte queste spese giustifica sempre la scelta di muoversi in autonomia?

Il mezzo pubblico non toccherebbe il budget mentre influenzerebbe le voci di spesa. Si tagliano quelle dei trasporti (specie scegliendo il bus pubblico di linea) e si destina qualche soldo in più al resto, alle spese personali. Un gelato o una pizza in più, un’escursione o una gita in barca, etc.

Ecco 3 modi per andare in vacanza al mare in Italia o all’estero con pochi euro e tornare a casa da un viaggio ricchi di esperienze

Le altre due alternative sono ancora più aggressive in termini di abbattimento dei costi.

Una soluzione rimanda alla formula dello scambio casa, formula che permette a due interlocutori (famiglie, coppie, single) di abbattere le spese dell’alloggio. Si cede la propria casa (al mare, in montagna, in una città d’arte, etc) e in cambio si viene ospitati presso una residenza altrui. La formula è molto conveniente per andare all’estero o per chi ha una seconda casa o intende comunque azzerare le voci del pernotto.

In rete si incontrano diversi siti specializzati in questa formula, ognuno con propri punti di forza.

Un altro modo per dormire gratis in Italia all’estero è il couchsufing, tanto in voga tra i giovani di età e/o di spirito. In questo caso non occorre neanche mettere a disposizione la propria casa per effettuare lo scambio. Una volta registrati su un piattaforma web dedita al couchsufing sarà sufficiente trovare una persona disposta ad ospitarci.

La formula non è certamente adatta per una coppia o una famiglia, che necessitano di propri spazi e propria privacy. Tuttavia, per i single desiderosi di massimizzare le esperienze a parità di budget, la formula dà modo di girare il Mondo a costi davvero molto contenuti.

