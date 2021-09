Un buon vino fa la differenza. Trasforma una cena mediocre in una cena da ricordare e può farci fare un figurone con gli ospiti. Al contrario, però, non saper scegliere il vino ci espone al rischio di fare una pessima figura. Per esempio, quante volte ci siamo trovati nell’imbarazzo di non saper scegliere quale spumante comprare per un brindisi importante? Forse ci siamo detti: andiamo sul sicuro, compriamo il più costoso. Ma spesso scegliere il più costoso significa letteralmente svuotare il portafoglio.

In soccorso degli indecisi e dei non esperti, arriva Altroconsumo. Testando gli spumanti più presenti sul mercato, Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori da trovare a buon prezzo. Queste bottiglie di spumante sono buone come champagne ma costano meno di 10 euro, nella maggior parte dei casi. Grazie a questi consigli, possiamo orientarci in enoteca senza problemi, sicuri di scegliere bene e, allo stesso tempo, di risparmiare.

Tra le caratteristiche del vino perfetto non c’è per forza un costo irraggiungibile

Bisogna ammetterlo: a volte un prezzo alto è sinonimo di qualità, ma non sempre. Se è vero che un vino costoso spesso è valido, non è altrettanto detto che un vino valido sia per forza costoso. Il test di Altroconsumo sulle bottiglie di vino più presenti in commercio ha svelato proprio questo: esistono vini eccellenti a prezzi più che abbordabili. Per tracciare l’identikit del buon vino, il test ha tenuto conto di alcuni parametri fondamentali. Tra questi abbiamo colore, profumo, sentore, corposità e persistenza (come i sommelier ci insegnano). Ma abbiamo anche gli ingredienti utilizzati, leggibili sull’etichetta, il tasso di zucchero e il metodo d’imbottigliamento. Attraverso un’analisi incrociata dei risultati ottenuti in questi parametri con i prezzi, otteniamo la classifica delle migliori bottiglie a buon mercato.

Queste bottiglie di spumante sono buone come champagne ma costano meno di 10 euro

Veniamo alla classifica che riguarda le bottiglie di spumante. Al primo posto vediamo lo Spumante Brut Ribolla Gialla della cantina Cormòns, prezzo medio 9,50 euro. Lo seguono sul podio sempre il Ribolla Gialla di Colutta (unico che supera i 10 euro, costandone 14) e l’Imperial Brut di Berlucchi (10 euro). Seguono poi bottiglie davvero convenienti: il Prosecco Valdobbiadene Superiore di Mionetto (7,60 euro), lo Spumante Dry di Cinzano (2,80 euro) e lo Spumante di Gancia (2,90 euro). La classifica poi continua (è consultabile nel sito di Altroconsumo), comprendendo spumanti eccellenti che raramente superano i 10 euro. Un affare per noi e per chi ci farà compagnia nella bevuta.

