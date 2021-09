Ci sono patologie che possono peggiorare durante la stagione invernale per motivazioni climatiche legate alle basse temperature e all’umidità. In particolare, ci riferiamo alle malattie reumatiche che non sarebbero provocate dal freddo come evidenzia la Fondazione Veronesi, ma possono esserne condizionate (e lo evidenzia l’Istituto di Ricerche Humanitas). Intanto la Fondazione solo per l’artrite e l’artrosi rende conto di una percentuale pari al 16% degli italiani mentre l’osteoporosi riguarda il 7,6% della popolazione. Esistono inoltre circa 150 tipi di malattie reumatiche diverse sia per le cause che per i sintomi. Questi i dati della Fondazione al 2018. Le informazioni che seguono hanno carattere generale e possono essere solo indicative, sebbene si basino su fonti autorevoli. Ogni dettaglio, dubbio o consiglio va sempre chiesto al proprio medico di fiducia e di riferimento.

Come prepararci al freddo se soffriamo di queste patologie per non rischiare di peggiorare ulteriormente

Intanto secondo l’Istituto Humanitas la stagione invernale può rappresentare un periodo delicato per quanti soffrono di malattie reumatiche per il semplice fatto che le infiammazioni tendono a peggiorare con le temperature più fredde. Soprattutto chi soffre di artrite reumatoide e artrosi potrebbe incorrere in peggioramenti durante l’inverno. Spesso le parti più coinvolte sono le mani che appunto sono spesso sede di artrite o artrosi e la schiena. Il riferimento è al mal di schiena che si manifesta magari in giovane età, dura diverse settimane e peggiora con il riposo. In casi analoghi, secondo l’Istituto Humanitas, il freddo sarebbe un pessimo compagno di viaggio. Sempre importante consultare e confrontarsi con il medico. Tuttavia, in linea generale ci sono dei consigli di massima che potrebbero aiutarci ad affrontare meglio la stagione.

Attività fisica

La Fondazione Veronesi sostiene a gran voce che l’attività fisica rappresenterebbe un vero toccasana anche perché aiuterebbe a conservare il tono muscolare e a difendere la mobilità articolare. Non è un caso che nel periodo invernale spesso ci si muove anche di meno e questo non aiuta affatto. Quindi per conoscere come prepararci al freddo se soffriamo di queste patologie per non rischiare di peggiorare ulteriormente, mettiamo al primo posto un minimo di moto. Sempre da definire e decidere con il proprio medico. Ma è importante considerare l’idea e questo compete soprattutto a noi. Cerchiamo anche di contrastare e bandire il fumo e combattere l’obesità perché secondo la Fondazione lo stile di vita sano è fondamentale.

Conclusione

Quindi badando bene ad alimentazione, peso e praticando attività fisica (senza fumare) potremmo venirci in aiuto soprattutto in termini di prevenzione. Importante però fare di questi assunti uno stile di vita regolare e duraturo nel tempo, altrimenti non riusciremmo a testarne i risultati.