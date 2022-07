La vita ha in serbo per noi molte sorprese, sia positive che negative.

Abbiamo bisogno di condividere la nostra gioia con i nostri amici quando siamo felici e, quando siamo tristi abbiamo bisogno di una spalla forte su cui appoggiarci. I nostri sostegni possono essere famigliari, partner o amici.

In particolar modo ci sono sei coppie di segni zodiacali che possono essere migliori amici per sempre. Scendiamo nei dettagli.

Queste sei coppie di segni zodiacali si abbinano perfettamente come amici che restano accanto all’altro durante alti e bassi

Le prime tre coppie di segni migliori amici sono: Gemelli e Acquario, Leone e Capricorno, Vergine e Ariete.

Le persone del segno dei Gemelli sono rilassate e non prendono tutto sul personale, inoltre sono segni zodiacali molto spontanei. Gli Acquari si abbinano perfettamente a questo segno zodiacale perché sono anche loro molto flessibili, ma anche molto equilibrati. Entrambi sono segni d’aria, quindi un po’ sognatori e con la testa fra le nuvole.

Mentre i Gemelli sono molto lunatici, gli Acquari sono bravi a gestire questo tratto. Insieme, questi due segni zodiacali possono condividere degli straordinari momenti e si completano a vicenda.

La seconda coppia è Leone e Capricorno. I Leoni sono particolarmente appassionati e amano prendere l’iniziativa. I Capricorni, invece, sono sensibili e timidi e non amano essere al centro dell’attenzione, lo lasciano fare volentieri al Leone. Lui, a sua volta, protegge sempre il Capricorno e lo aiuta quando ha bisogno.

La terza coppia è Vergine e Ariete. Le persone del segno della Vergine sono analitici e molto critici. Sono buoni consiglieri, ma spesso mancano della necessaria empatia per gli altri. Per loro l’Ariete è l’abbinamento perfetto, perché sono pieni di sentimento, di cuore aperto e sono molto emotivi.

Le altre tre

Queste sei coppie di segni zodiacali si abbinano perfettamente come amici, vediamo le ultime tre.

Toro e Pesci. Il Toro è probabilmente il più ambizioso di tutti i zodiacali. I Pesci, invece, sono molto tranquilli e non si prendono molto sul serio. Il Toro è fedele e leale e non abbandonerà mai i suoi amici. Allo stesso tempo, il Toro funge spesso da modello per i Pesci, mentre questi ultimi riescono sempre a tirare su il Toro quando si aggroviglia nei suoi ragionamenti tristi.

La quinta coppia è Cancro e Sagittario. Questi due segni formano una grande squadra insieme! Possono fare affidamento l’uno sull’altro. Mentre i Cancro sono molto frugali e piuttosto riservati, ai Sagittari piace assaporare tutto ciò che la vita ha da offrire, sono creativi e a loro piace sempre provare nuove esperienze. Entrambi i segni zodiacali sono molto attaccati alla propria famiglia.

Per il Sagittario questo mese di luglio sarà anche molto fortunato.

La sesta coppia è Bilancia e Scorpione. La Bilancia è un segno zodiacale che gode appieno della vita. Ama il buon cibo, le relazioni amorose, le vacanze emozionanti. Vale lo stesso per lo Scorpione, ed è così che entrambi possono intraprendere meravigliosi viaggi insieme e condividere ricordi emozionanti.

Mentre lo Scorpione è piuttosto diffidente, la Bilancia riesce a ispirare fiducia rapidamente perché è sempre leale e dà grande sostegno.

Lettura consigliata

In astrologia questa è la coppia vincente in amore, compatibilità e complicità sono le basi per una storia di successo