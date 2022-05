Quando sogniamo uno di quei luoghi paradisiaci che vediamo spesso in pubblicità, pensiamo a destinazioni esotiche e lontane. In effetti, chi potrebbe rinunciare alla bellezza delle spiagge caraibiche o di qualche splendida isola corallina?

Riflettendoci più a fondo, però, capiremo come tutto quello che abbiamo sempre desiderato potremmo trovarlo anche in Italia. Infatti, i nostri litorali hanno ricevuto più volte e con merito riconoscimenti importanti. Sia da enti nazionali che da fonti al di fuori del territorio italiano.

Ancora una volta, stupende località nostrane hanno fatto parte di un prestigioso programma: quello della Bandiera Blu 2022. Perciò, dimentichiamoci Caraibi e Maldive perché in Italia c’è già quello che cerchiamo. Una provincia, in particolare, potrebbe regalarci tantissime emozioni.

Obiettivi e criteri del programma

Il programma Bandiera Blu ha fatto la sua comparsa nel lontano 1987. Il premio si assegna ogni anno e tuttora resta in vigore. Lo scopo del riconoscimento è quello di sensibilizzare la politica di gestione locale verso la sostenibilità ambientale. Ci si rivolge in particolare alle località di mare e ai loro stabilimenti balneari.

Le spiagge meritevoli dovrebbero possedere alcuni requisiti di ecosostenibilità. Per esempio, dovrebbero essere pulite, rifornite di servizi igienici e strutture in buono stato e attente a far rispettare i divieti. Inoltre, le aree circostanti dovrebbero impegnarsi a tutelare la biodiversità e l’ecosistema marino.

Per fortuna, i litorali italiani inseriti nella lista attuale sono molti. Ma una delle province più premiate non si trova in Sicilia, e nemmeno in Sardegna o Puglia. Bensì, in una piccola regione del nord Italia.

Dimentichiamoci Caraibi e Maldive perché in Italia c’è una provincia premiatissima per mare cristallino e spiagge pulite

La provincia di Savona, al pari di quella di Salerno, ha visto rendere merito alle sue spiagge col maggior numero di Bandiere Blu. Sono ben 13 i Comuni premiati, sparsi per tutto il territorio. Si citano quelli di Loano, Celle Ligure, Noli, Albisola, Albissola e Spotorno. A questi si aggiungono i Comuni di Varazze, Finale Ligure, Bergeggi, Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Terminano la lista Pietra Ligure e la stessa Savona.

Tra le spiagge degne di merito rientrano Le Cave, Il Faro, diversi lidi e la splendida Baia dei Saraceni. Si tratta di un grande onore per il territorio ligure, che con questo spot potrebbe attirare migliaia di turisti sulle sue coste quest’estate.

