La pianta di limone è tanto bella quanto impegnativa da curare. Il suo profumo e la vista dei suoi frutti gialli ci incanta. Inoltre, basta averne solo una in casa o in giardino per assicurarsi preziosi limoni per tutta la famiglia.

Tuttavia, per farla crescere rigogliosa, sono necessarie molte accortezze. Fondamentali sono le condizioni climatiche. A differenza di altri agrumi, il limone è molto sensibile alle basse temperature. Sotto lo zero, rischia di perdere tutte le sue foglie e poi di morire. Ecco perché chi vive in luoghi freddi, in inverno dovrà conservare il limone in una zona riparata e calda.

È anche vero che questo agrume è di per sé resistente, soprattutto se la pianta proviene da un innesto. Inoltre, è facilmente coltivabile anche in modo casalingo. Abbiamo già visto, per esempio, come far crescere un seme di limone in balcone.

Tuttavia, sono molte le malattie di cui può soffrire e si manifestano con sintomi di vario tipo. Oggi vedremo perché le foglie di limone si accartocciano e seccano e cosa fare per salvare la nostra pianta.

Il problema dei limoni che vivono in vaso

La coltivazione in vaso è quella più comoda per chi decide di acquistare una pianta di limone da giardino. Il vaso rende comodi gli spostamenti e tutte le cure di cui l’albero ha bisogno. È importante scegliere la giusta esposizione. È bene che la zona prescelta sia poco ventosa ma esposta al sole.

Allo stesso tempo, con temperature rigide, è il caso di proteggere il limone con un telo di tessuto non tessuto. A -5°C, invece, la pianta andrà tenuta all’interno. Tuttavia, pare che le piante in vaso siano più fragili delle piante interrate. Non è un caso che i limoni in vaso presentino più di frequente foglie secche o altri elementi di sofferenza. Ma da cosa può derivare questo problema? Scopriamolo insieme.

Perché le foglie di limone si accartocciano e seccano e quando potrebbe essere carenza di questa importantissima sostanza

Le prime avvisaglie di qualcosa che non va si verificano quando le foglie tendono ad arrotolarsi su se stesse. In gergo si dice che si arrotolano a sigaro, per poi seccare. La ragione principale per cui ciò accade è che la terra, in vaso, tende a inaridirsi più facilmente.

Soprattutto quando il limone è stato trapiantato ormai da alcuni anni. Quel terriccio, infatti, potrebbe aver perso la ricchezza di nutrienti necessari a sostenere la pianta. Allora, la sofferenza deriverà dalla mancanza di potassio. Per risolvere il problema basterà cambiare terriccio, oppure concimare la pianta con un preparato per limoni specifico. Vedremo che dopo qualche giorno la pianta comincerà a riprendersi.

Lettura consigliata

Trucchi per la potatura estiva della pianta di limone per una splendida fioritura