Il tempo passa e le quotazioni di Bioera continuano a precipitare. Dove si potrebbe fermare questo crollo?

Il tempo passa e le quotazioni di Bioera continuano a precipitare. Nulla, infatti, è cambiato rispetto a quanto scrivevamo a metà marzo nel report dal titolo Dopo un -90% negli ultimi 5 anni cosa fare con Bioera ora che è anche nella blacklist CONSOB?

Anzi qualcosa è cambiato, il prezzo delle azioni che è passato da 0,25 euro a 0,165 euro per un ulteriore ribasso del 34%. Purtroppo per i rialzisti c’è ancora ampio spazio per la discesa che potrebbe trovare un punto di approdo in area 1 euro. In caso contrario, invece, la discesa potrebbe continuare fino all’obiettivo ultimo in area 0,036 euro.

Da notare che lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita a dicembre quando il titolo quotava in area 0,27 euro.

Visto l’andamento degli ultimi anni, la posizione finanziaria netta, una capitalizzazione di circa 4 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità) reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

D’altra parte anche guardando alla valutazione del titolo, qualunque sia il metodo utilizzato Bioera risulta essere fortemente sopravvalutato.

Il tempo passa e le quotazioni di Bioera continuano a precipitare: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 21 maggio a 0,165 euro in ribasso del 4,9% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile