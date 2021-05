Ecco il geniale strumento che ci aiuta a tenere lontani gli animali tutelando orto e giardino

In questo periodo quasi tutti passano tantissimo tempo nell’orto. La ragione è chiara: avere degli ortaggi meravigliosi da mettere in tavola tra qualche settimana. Ma le cose da imparare per raggiungere dei buoni risultati sono tante: ad esempio, bisogna capire come riuscire a massimizzare la qualità delle colture. Sotto questo aspetto lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare i migliori consigli. Ad esempio, in questo articolo indichiamo le migliori piante da mettere vicino ai pomodori per farli crescere sani e forti.

Ma anche mettendo in piedi i migliori sistemi, ci sono sempre dei grossi rischi per le nostre piante. Abbiamo tanti piccoli animaletti che possono mettere in pericolo le nostre coltivazioni, ed altri ben più grandi. Oggi ci concentreremo proprio su questi ultimi, trovando una maniera infallibile per liberarcene. Ecco il geniale strumento che ci aiuta a tenere lontani gli animali e tutela orto e giardino.

I tanti animali

Per tutelare l’orto bisogna innanzitutto capire con quale bestia ci troviamo a fare i conti. Infatti possiamo avere a che fare con volpi, cinghiali, cervi, caprioli, e molti altri. A seconda dell’animale, ci saranno contromisure diverse da prendere. Infatti ci sono prodotti ben precisi, che riescono a tenere lontani tipi particolari di animali. Un esempio: per i caprioli, l’ideale è usare aglio o peperoncino per farli fuggire con l’odore. Per cui, quale animale ci dà fastidio?

Lo strumento da professionisti

Per capire chi ci sta dando problemi, possiamo provare varie strade. Ad esempio si possono seguire le orme. Ma questo metodo non è semplice, dobbiamo trovarle, riconoscerle, insomma richiede già un po’ di esperienza.

Consigliamo quindi a tutti di acquistare una fototrappola. Si tratta di un oggetto che si attacca ad un albero o a un muro, e fotografa automaticamente tutto quello che passa davanti. Viene utilizzata dai migliori cacciatori, e fa delle foto nitide e che permettono di capire, anche di notte, quale animale è passato. Basta posizionarla in un posto con una buona vista.

Ecco il geniale strumento che ci aiuta a tenere lontani gli animali e tutela orto e giardino. Una volta capito il nostro problema riusciremo ad agire in maniera molto più veloce.