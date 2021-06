Spesso ci ritroviamo a spendere considerevoli quantità di denaro senza nemmeno accorgercene. Un euro per volta, infatti, a fine mese finiamo col spendere più del previsto. La stagione calda, inoltre, porta un sé un ennesimo tipo di spesa. Questa colpisce soprattutto chi è in vacanza o chi deve stare a lungo fuori casa sotto il sole. Per fortuna possiamo applicare il trucco poco conosciuto che ci farà risparmiare molto denaro aiutando anche l’ambiente.

Limitare gli sprechi

Soprattutto quando fa caldo non possiamo fare a meno di bere acqua. Anzi, ci ritroviamo a berne diversi litri al giorno. Chi è in casa può spesso affidarsi al rubinetto della cucina per ottenere acqua gratis e senza sprechi. Chi invece è in giro spesso si ritrova a dover comprare delle bottigliette d’acqua.

Ciò comporta diversi tipi di sprechi. Prima di tutto, rischiamo di spendere diversi euro al giorno in questo modo. Ma non solo, le bottigliette sono spesso di plastica. Finiamo quindi spesso per buttarle via dopo aver bevuto. Ciò però comporta un considerevole inquinamento per l’ambiente. Per fortuna però possiamo usare i nostri smartphone per ridurre questi sprechi.

Il trucco poco conosciuto che ci farà risparmiare molto denaro aiutando anche l’ambiente

Sembra che ormai non ci sia limite al tipo di app che possiamo scaricare. Tra queste spiccano diverse app dedicate alle fontane e fontanelle pubbliche. Ebbene sì, possiamo ottenere acqua gratis e praticamente in qualsiasi momento! Non bisogna far altro che scaricare una di queste app. Dopodiché potremo visualizzare quali sono le fontanelle più vicine a noi e come raggiungerle.

Possiamo anche aiutare gli altri utenti aggiungendo nel sistema nuove fontane che non sono presenti nell’app. Possiamo poi bere l’acqua direttamente dalla fontana, o riempire la nostra borraccia per bere poi in seguito. Ci sorprenderemo quando scopriremo quante fontanelle sono disponibili! In questo modo aiuteremo allo stesso tempo l’ambiente e le nostre tasche.