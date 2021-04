La numismatica è un’attività che se ben curata può portare nel tempo a grandi guadagni. Collezionare monete può portare a possedere alcune molto rare che risultano avere un elevato valore.

Può darsi che ciascuno di noi abbia avuto tra le mani monete di cui non sapeva minimamente potessero essere così rare tanto da essere ricercatissime sul mercato dei collezionisti. Quindi attenzione a chi ha queste tre monete da 1 centesimo perché valgono oro.

Prima di andare a descrivere nelle prossime righe a quali monete facciamo riferimento, è utile fare una precisazione. Si consiglia di farsi un giro sui principali siti di numismatica per carpire le quotazioni di queste monete.

La cifra può variare a seconda di come sono state conservate nel tempo. Se ad esempio sono nuove di Zecca cioè mai entrate in circolazione, allora il loro valore può essere molto interessante. Detto ciò, passiamo a descrivere le monete a cui facciamo riferimento.

Le prime due monete da 1 centesimo

La prima è stata coniata nel 2016 e come le altre risulta essere d’acciaio placcata in rame. Non circola più dal gennaio del 2018 e non è facile rintracciarla. Per questa ragione ha acquisito molto valore nel tempo.

Il Castel del Monte è raffigurato da un lato della moneta mentre dall’altro lato c’è la scritta 1 euro cent con anche l’immagine dell’Europa nel mondo. Inoltre, vi sono 6 linee trasversali ciascuna delimitata da 2 stelle.

L’altra moneta è del 2009 ed è color rame. Da un lato c’è incisa la lettera D che indica la sua provenienza ovvero Monaco di Baviera. Dall’altro, invece, c’è un ramoscello di quercia raffigurato che indica il simbolo della giustizia.

La moneta da 1 centesimo molto singolare

Infine, l’ultima moneta a cui facciamo riferimento ha delle raffigurazioni particolari rendendo la moneta molto più singolare di quanto si immagini. Infatti, sul lato dritto c’è il disegno di una genziana con in baso raffigurata la bandiera dell’Austria e il millesimo conio.

Attorno vi è la scritta EIN EURO CENT e nella parte esterna ci sono 12 stelle a cinque punte che rappresentano il simbolo dell’Ue.

Sono tutte monete che hanno acquistato un grande valore per questo attenzione a chi ha queste tre monete da 1 centesimo perché valgono oro.