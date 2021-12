La torta di mele è un dolce che accontenta tutti, sia grandi che piccini. Il fatto che sia molto semplice da preparare e che servano davvero pochi ingredienti la rende ancora più appetibile.

Anche i meno esperti possono cimentarsi nella sua preparazione, portando a casa un dolce delizioso in poco tempo.

Proprio per questo motivo oggi vogliamo proporre una ricetta davvero unica ed irresistibile. Infatti, è con questa ricetta facile e veloce che la classica torta di mele diventa un dolce strepitoso che sta spopolando ovunque.

La torta mele è estremamente personalizzabile e si presta a moltissime varianti. Ad esempio, abbiamo suggerito non la solita torta di mele ma finalmente una versione cremosissima pronta in soli 30 minuti e degna dei migliori pasticcieri.

In alternativa, chi non prova questa torta di mele soffice e cremosissima non sa cosa si perde perché sta conquistando davvero tutti.

E infine, cremosa e morbidissima la torta di mele più buona del momento si prepara in soli 30 minuti.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Partendo dalla classica base, aggiungeremo 2 ingredienti golosissimi che renderanno il nostro dessert davvero inimitabile.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questa ricetta perché stiamo per svelare gli ingredienti e tutti i passaggi.

Ingredienti

3 mele;

260 g di farina;

80 g di zucchero;

200 g di ricotta;

100 g di cioccolato bianco;

3 uova;

100 g di cocco grattugiato;

50 ml di panna fresca liquida;

1 bustina di lievito vanigliato;

60 ml di olio di semi.

Per iniziare, impostiamo il forno preriscaldandolo a 180 gradi. Procuriamoci una teglia con cerniera e foderiamola con la carta da forno. Imburriamola per bene e mettiamola da parte. Intanto, rompiamo a pezzetti il cioccolato bianco e sciogliamolo in un pentolino con la panna. Mescoliamo sempre finché il cioccolato sarà completamente sciolto.

In una ciotola capiente rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e montiamo il tutto usando le fruste elettriche. Dopo qualche minuto, il composto sarà gonfio e spumoso. A questo punto, sempre lavorando il composto con le fruste uniamo l’olio a filo e la ricotta.

Setacciamo la farina e il lievito ed aggiungiamoli poco alla volta. Quando il composto sarà privo di grumi, uniamo anche il cioccolato bianco fuso ed amalgamiamo il tutto. Nel frattempo, sbucciamo e tagliamo metà delle mele a cubetti e l’altra a fettine. Incorporiamo nel composto i cubetti di mela e il cocco. Teniamone da parte 2 cucchiai di cocco per la decorazione.

Mescoliamo il tutto e versiamo il composto nella teglia precedentemente preparata. Ricopriamo il composto con le mele a fettine ed inforniamo la torta. Controlliamo la cottura con uno stecchino e dopo circa 35 minuti potremo sfornare la torta. Dopo averla tolta dalla teglia, spolverizziamo la torta con il restante cocco rapè e serviamola.

Consigli

Potremo conservare in frigorifero questa torta deliziosa al massimo per 2 giorni. Avvolgiamola in un foglio di alluminio oppure teniamola in un contenitore ermetico. Possiamo servire questa torta accompagnata da qualche ciuffo di panna montata ed una spolverata finale di zucchero a velo.