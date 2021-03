Siamo in piena stagione di giardinaggio. Non è raro, infatti, in questo periodo, comprare delle piante per decorare le stanze del proprio appartamento e per celebrare la primavera. Però ce ne sono alcune che possono causare dei seri problemi ai nostri amici a quattro zampe. Infatti queste piante da appartamento sono bellissime, ma molto pericolose per i nostri cani e gatti.

La monstera deliciosa

Queste piante da appartamento sono bellissime, ma molto pericolose per i nostri cani e gatti. La prima è la monstera. Questo esemplare è molto gettonato per gli interni proprio per la sua bellezza e per il caratteristico colore verde brillante.

Però non è sicura per i nostri adorati animali domestici. I frutti e le foglie sono, infatti, velenosi perché contengono istamina. Questa potrebbe causare una reazione allergica e un rigonfiamento della lingua talmente importante da portare al soffocamento.

La dieffenbachia schott

La dieffenbachia è una pianta che non produce fiori ed è molto semplice da tenere. Il suo fogliame ha delle sfumature interne molto chiare che la rendono molto particolare.

Può risultare particolarmente pericolosa soprattutto per i felini. Mentre i cani ne sopportano meglio il contatto. Può provocare una severa infezione a livello orale. E nei casi più gravi può portare persino alla morte.

L’euphorbia pulcherrima

La stella di Natale è originaria del Messico ed è popolarissima soprattutto durante il periodo dicembrino. La sua caratteristica sfumatura rossa rende infatti la casa più allegra e festiva. Però porta dei seri problemi ai nostri animali.

L’ingestione e la masticazione può condurre a gonfiori. Nonché allo sviluppo di congiuntivite e a malfunzionamenti dell’apparato digerente.

Oggi abbiamo spiegato a quali esemplari vegetali bisogna sempre fare attenzione, soprattutto se si hanno degli animali domestici. Se si desidera sempre rimanere in tema e scoprire che altre piante evitare, consigliamo di consultare questo articolo al seguente link: “Attenzione, tenere questa pianta in casa o in giardino può uccidere il nostro amico a quattro zampe”.