Per qualche giorno di vacanza o un weekend libero le gite fuori porta sono una soluzione da non scartare. I centri italiani ci offrono scorci unici e molti angoli del Paese sono ancora tutti da scoprire.

Gli amanti dei viaggi adoreranno certamente questo borgo delizioso. Allo stesso modo, resteranno incantati dalla destinazione odierna.

Non ha nulla da invidiare alle più note metropoli italiane e si fa apprezzare per le sue ricchezze tutte da gustare. Scopriamo insieme questo magnifico angolo d’Abruzzo.

Questa graziosa città è un gioiello inestimabile che racchiude storia, cultura e una delizia gastronomica

L’Abruzzo è una Regione splendida che non si fa notare solo per la bellezza dei suoi paesaggi naturali. Borghi e città hanno molto da raccontare qui e concedono la toccata e fuga perfetta ai turisti più pretenziosi.

Tra i tanti luoghi da visitare consigliamo con tutto il cuore la stupenda Sulmona. Situata in provincia dell’Aquila a due passi dal Parco Nazionale della Majella, possiede un patrimonio culturale di tutto rispetto.

Le sue origini sono molto antiche. Qui nacque il sommo poeta latino Ovidio, che ne faceva riferimento ricollegandola alla distruzione di Troia. Sempre Ovidio associava Sulmona all’elemento dell’acqua, e non a caso.

Non è difficile incontrare qualche fontana aggirandosi per vie e piazze. Quella in Piazza Garibaldi, la fontana di Santa Margherita e quella del Vecchio sono tra le più celebri.

Continuando con la visita, ci si può facilmente imbattere in uno dei suoi meravigliosi edifici in stile Barocco. Palazzo Grilli, Palazzo Anelli e Palazzo Mazzara si ergono maestosamente e ammaliano al primo sguardo.

Non scordiamoci che questa graziosa città è un gioiello inestimabile che racchiude storia, cultura e una delizia gastronomica. Infatti, è anche e soprattutto la produzione dolciaria a garantire la fama a Sulmona. Qui si produce una delizia riconosciuta anche fuori dai confini italiani a cui i più golosi di certo non sapranno resistere.

I confetti

Quando si parla di Sulmona, difficilmente non si fa riferimento ai famosi confetti. Quest’eccellenza gastronomica è talmente famosa che si dice che anche i reali d’Inghilterra li abbiano scelti per celebrare le proprie nozze.

Non a caso, aggirandosi per le strade della città ci si può imbattere e visitare il Museo Pelino dell’Arte e della Tecnologia confettiera. La meta perfetta per scoprire i processi lavorativi che portano puntualmente alla realizzazione di questi squisiti dolci.

