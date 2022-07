Con il caldo opprimente, tra il mese di luglio e quello di agosto, spostarsi dalla città al mare è una tappa obbligata per fare il bagno e per trovare refrigerio nelle ore più calde. Pur tuttavia, tra le spiagge libere e quelle degli stabilimenti balneari, in Italia è tornata la grande folla dopo le restrizioni per il Covid.

In altre parole, spesso si fa il bagno in zone marittime che sono molto affollate. Cosa che può piacere a molti ma non a tutti. C’è infatti chi per fare il bagno va a caccia di soluzioni e di mete alternative.

Per esempio scegliendo i laghi, ma anche i fiumi dove spesso è possibile fare il bagno vicino a splendide cascate. Vediamo allora di fornire alcune mete per fare il bagno in acque ed in zone che sono relativamente tranquille. Dai posti più noti alle località che magari, invece, sono meno conosciute.

Dove fare il bagno in Italia tra laghi, fiumi e splendide cascate

Nel dettaglio, la lista dei fiumi e dei laghi dove si può fare il bagno in relativa tranquillità è davvero lunga. Ma di certo merita di essere citato, prima di tutto, il lago di Como. Ed a seguire il lago Bracciano nel Lazio, il lago di Caldaro in Trentino Alto Adige e, per certi versi, i meno conosciuti laghi Alimini in Puglia.

Mentre per quel che riguarda i fiumi dove fare il bagno in Italia, in Toscana c’è il Merse che dà il nome all’omonima riserva naturale in provincia di Siena. Oppure in Piemonte ci sono le pittoresche Guje Di Garavot. Che sono due splendidi laghetti, ovverosia due piccoli specchi d’acqua non raggiungibili direttamente in macchina, ma seguendo i sentieri. Una meta che, quindi, è ideale pure per chi ama le escursioni.

A cosa fare attenzione quando ci si immerge nei laghi ed anche nei fiumi

Tra i fiumi ed i laghi, rispetto al mare, fare il bagno è chiaramente sempre possibile. Se le acque sono balneabili. Ma occorre sempre fare attenzione a non correre troppi rischi. Per esempio, occorre evitare di fare il bagno in prossimità delle cascate dove la corrente diventa più forte.

Ed in ogni caso, anche se magari il lago o il fiume è dichiarato come balneabile, è sempre consigliato non immergersi se l’acqua non è cristallina. Perché, specie per quel che riguarda i laghi, l’inquinamento batterico delle acque può essere potenzialmente pericoloso per la salute.

