Il movimento e l’attività fisica o sportiva sono delle ottime strategie per prevenire numerose malattie e vivere a lungo. Chi non predilige particolari sport o non vuole spendere prodigiose somme di denaro per attrezzature tecniche, può sfruttare la camminata per tenersi in forma. In questi casi è utile sapere che esistono diverse forme di camminata, ciascuna adatta a degli scopi precisi che prevedono differenti livelli di intensità.

L’importanza di scegliere lo stile adatto alle proprie esigenze

Camminare può essere sinonimo tanto di relax quanto attività sportiva. C’è chi cammina per mantenere la linea e chi sfrutta questa attività per distogliere la mente dall’ordinaria quotidianità. Quest’ultimo dato lo conferma proprio la scienza che evidenzia quanto la camminata sia utile a stimolare il processo creativo in una persona. Abbiamo illustrato i dati emersi da un interessante studio scientifico nell’articolo: “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettato secondo la scienza”.

Chi pensa invece che la camminata non sia sufficiente ad allenare tutto il corpo, potrebbe ricredersi provando la versione Nordic Walking. Grazie all’utilizzo di specifici bastoncini si può seguire un allenamento completo come abbiamo illustrato qui.

Una ulteriore tipologia di camminata che merita particolare attenzione è quella che si svolge in acqua. La bella stagione offre l’opportunità di approfittare del caldo e delle spiagge per praticare una simile attività all’aperto e garantirsi un allenamento a costo zero.

Questa tipologia di camminata può migliorare la salute in maniera straordinaria

La camminata in acqua rappresenta un vero e proprio toccasana per molte persone. Questa variante è ottima per i soggetti in fase di riabilitazione, per le donne in gravidanza o per le persone anziane. L’acqua aiuta a sostenere il corpo e allo stesso tempo offre una resistenza utile a migliorare lo sforzo. Chi predilige le sessioni di allenamento ad alta intensità sa bene che l’acqua si presta anche a programmi piuttosto impegnativi e dai risultati garantiti.

Camminare in acqua riduce la pressione sanguigna ed aiuta a bruciare in fretta calorie, favorendo la perdita dei chili di troppo. Inoltre, un simile esercizio ha degli impatti positivi su osteoporosi, artrite e dolori alle articolazioni. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato, non a caso, l’efficacia dell’allenamento acquatico per la riduzione di numerose patologie del sistema cardiocircolatorio. Questa tipologia di camminata può migliorare la salute in maniera straordinaria dunque. L’ulteriore vantaggio che si offre nella bella stagione è la possibilità di praticare un simile sport all’aperto e in maniera completamente libera.