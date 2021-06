All’interno dell’ambito dei lavori di ristrutturazione, rifacimento e costruzione esisto degli interventi che si definiscono di “edilizia libera”. Questi si possono svolgere indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale e quindi senza dover attendere un iter burocratico talvolta lungo e complesso. Vediamo allora quali lavori si possono fare in casa senza permesso né SCIA o CILA nel pieno rispetto di quanto stabilisce il Legislatore.

Che cosa sono SCIA e CILA e quando sono necessarie?

Molto opere che interessano il campo dell’edilizia richiedono il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dell’Ente Amministrativo. Tra queste le più note sono la SCIA, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Si tratta di permessi e autorizzazioni che ciascuno deve ottenere prima di dare avvio alle differenti attività edili. Forse non tutti sanno che alcune opere di edilizia non sono assoggettate a tali permessi in quanto appartengono al campo dell’edilizia libera.

Quali lavori si possono fare in casa senza permesso né SCIA o CILA

Esiste un nutrito elenco di opere che non richiedono un titolo abilitativo come il permesso di costruzione, CILA o SCIA. Questo elenco segue quanto disciplina il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 presente in G.U. del 7 aprile 2018. Tale decreto rappresenta il provvedimento attuativo dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 222/2016.

Si tratta di un elenco piuttosto nutrito che prevede circa sessanta voci differenti la cui consultazione dettagliata è disponibile al presente link. In linea generale, i lavori che non richiedono particolari autorizzazioni si dividono in macroaree. Le voci principali sicuramente interessano i lavori di manutenzione ordinaria, come ad esempio: la pavimentazione interna o esterna; il rinnovamento di serramenti o infissi o la riparazione i impianto elettrico o idrico-sanitario.

Non richiedono specifiche autorizzazioni neanche alcuni determinati lavori che interessano alcune installazioni in giardino, come ad esempio dei piccoli gazebo non stabilmente fissi al suolo. La medesima regola si applica ad alcuni piccoli interventi per eliminare le barriere architettoniche o per installare opere contingenti temporanee. Nei casi di incertezza è sempre utile rivolgersi ad un consulente per evitare sanzioni derivanti dal mancato rispetto della normativa.

