Purificare l’aria che respiriamo in casa è una questione non da poco. Eliminare completamente lo smog e polveri sottili che entrano ogni giorno è importantissimo. Cerchiamo di stare attenti a non tenere troppo le finestre aperte in certe ore del giorno. Ci affidiamo all’aiuto di deumidificatori e filtri per l’aria. In realtà, però, anche la natura ci fornisce un modo super efficiente per purificare l’aria. Un compito che le piante svolgono ogni giorno, quindi perché non sfruttarle anche in casa?

Le più diffuse

Tanti sono gli studi che confermano il grandioso lavoro che fanno alcune piante. Ne abbiamo già parlato in questo precedente articolo. “Le 12 piante che possono ripulire l’aria di casa e abbellire l’arredamento”. Questi straordinari filtri possono eliminare anche sostanze come il benzene, nel caso della gerbera ad esempio. Anche la formaldeide, nel caso della palma della fortuna. Un vero aiuto che dobbiamo assolutamente sfruttare tenendo queste piante in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste meravigliose piante antismog se trattate così saranno ancora più efficaci, parola degli esperti

Non basta, però, solo tenere una di queste piantine filtro in casa. Alcuni studi hanno dimostrato che per aumentare l’effetto filtrante di queste piante sono necessarie alcune cose. Prima di tutto, la pianta esposta regolarmente alla luce del sole ha un potere filtrante maggiore. Una pianta tenuta, per esempio, sulla scrivania e mai esposta ai raggi solari non avrà l’effetto sperato.

Un altro fattore importantissimo per le piante antismog è il terriccio. Nello studio in questione hanno scoperto che terriccio e radici hanno inciso incredibilmente nell’eliminazione della formaldeide. Hanno, infatti, contribuito per ben il 26% al potere filtrante.

Dobbiamo scegliere il terriccio adatto, che sia ricco di azoto e sostanze nutritive. E dobbiamo esporre la pianta ai raggi solari altrimenti le piante antismog non saranno così efficaci.

Quindi, queste meravigliose piante antismog, se trattate così saranno ancora più efficaci, parola degli esperti.