Quando puliamo casa, spesso utilizziamo detergenti profumati con la speranza che lascino un buon odore a tutte le nostre stanze. Peccato che, la maggior parte delle volte, questo profumo si senta davvero poco e, anche quando c’è, finisca per sparire dopo pochi minuti.

Molte persone, quindi, decidono di utilizzare deodoranti per ambienti, diffusori, profumatori e tanto altro. Il problema è che gran parte di questi prodotti è tossica e finisce per danneggiare non solo l’ambiente, ma anche la nostra salute e quella dei nostri cari.

Per evitare, quindi, di sprecare soldi in prodotti nocivi, potremmo cercare altre soluzioni che riescano a profumare la nostra casa realmente e in modo del tutto naturale. E quale soluzione migliore di una pianta?

Ancora meglio se la pianta in questione ha dei fiori meravigliosi, colorati e che si adattano benissimo a ogni tipo di arredamento. La pianta di cui parleremo ha un profumo gradevolissimo, ma che non risulterà per nulla fastidioso o invadente. Scopriamola subito!

Questa straordinaria pianta d’appartamento è il desiderio proibito di tantissimi perché profuma delicatamente tutta la casa

Si tratta della begonia tea rose. Questa pianta è l’ideale per chi ha poco tempo da dedicare al verde, perché ha bisogno davvero di poche cure. In più, con le dovute attenzioni, sopporterà tranquillamente anche l’autunno e l’inverno.

Purtroppo, infatti, sono tantissime le piante che muoiono in autunno e in inverno. Per questo, se vogliamo avere un balcone rigoglioso e bello da fare invidia ai vicini anche in inverno dovremmo scegliere queste 3 piante resistenti al freddo.

Attenzione a scegliere la begonia giusta

Generalmente le begonie non sono piante molto profumate, tranne questa variante, la fantastica “Tea Rose”. La definiamo “fantastica” perché, oltre ad avere un profumo buonissimo, è meravigliosa anche esteticamente.

Ha una fioritura abbastanza abbondante e i suoi fiori crescono a grappolo, piccoli e molto colorati. Esteticamente stanno molto bene in casa e la sua fragranza è dolce e delicata. Per l’appunto, questa straordinaria pianta d’appartamento è il desiderio proibito di tantissimi perché profuma delicatamente tutta la casa.

Poche cure, ma quelle giuste

La begonia tea rose non è una pianta esigente, ma ha bisogno di alcune piccole accortezze. Anche se tradizionalmente è considerata una pianta da esterno, sta molto bene anche in casa.

Anzi, quando le temperature si irrigidiscono, è giusto trasferirla in casa, vicino a un davanzale, in modo che abbia un’esposizione a media luce solare. Inoltre, è giusto nutrirla con un fertilizzante specifico in modo regolare in primavera e in estate.

Approfondimento

