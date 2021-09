Una delle lotte continue che si affrontano quando si pulisce casa è quella contro il calcare. Questo sedimento, in casa, si trova spesso nelle docce, nei lavandini, nelle tubature e negli elettrodomestici. Ma questa soluzione naturale ci aiuterà a combattere il calcare ostinato nella doccia e nei lavandini.

La formazione di calcare è una fenomeno che non possiamo combattere, poiché naturale. Infatti, quando l’acqua si asciuga da una superficie, questa emette dell’anidride carbonica che si raccoglierà in depositi di carbonato di calcio e così si formerà il calcare. La formazione di calcare sugli oggetti come ad esempio i lavelli andrà a rovinare le superfici, mentre sugli elettrodomestici ne andrà ad abbassare l’efficienza.

Gli elettrodomestici e il calcare

Gli elettrodomestici che usano l’acqua corrente sono quelli più soggetti alla formazione di calcare. Ad esempio la lavatrice oppure la lavastoviglie. Per questo motivo bisogno usare dei prodotti contro il calcare mentre questi elettrodomestici sono in funzione.

Un altro esempio è quello del bollitore elettrico. Infatti ogni volta che lo usiamo dobbiamo accertarci che al suo interno non sia rimasta dell’acqua, sennò questa andrà a creare del calcare. Una soluzione da usare, molto semplice, per quanto riguarda il bollitore, è quella di asciugare il suo interno ogni volta che lo si usa.

Quindi una delle regole base è quella di evitare i ristagni di acqua. Ogni volta che usiamo un oggetto poi dobbiamo asciugarlo per bene. Stessa cosa vale ad esempio con la doccia. Infatti dopo che ci siamo lavati conviene sempre asciugare bene l’intera doccia, soprattutto soffione e manopole. In questo modo preveniamo la formazione di calcare.

Un altro metodo è quello di unire in un vaporizzatore 400ml di acqua e 200 grammi di acido citrico. Spruzziamo il liquido sulle superfici, lasciamo agire per 5 minuti e poi con un panno in microfibra puliamo bene il tutto. Poi bagniamo nuovamente le superfici e con un altro panno asciughiamole.

Se ogni volta che usiamo un oggetto poi lo asciughiamo, il lavoro durante le pulizie sarà meno faticoso. Questo perché sarà presente meno calcare. Anche le brocche dell’acqua devono essere lavate e poi asciugate per bene se le laviamo a mano. Se invece abbiamo la lavastoviglie devono essere inserite nei lavaggi almeno una volta a settimana.

Facendo questa operazione di asciugatura e usando la miscela di acqua e acido citrico, le nostre docce e i nostri lavandini saranno finalmente liberi dal calcare.

