L’autunno è il periodo migliore per fare delle escursioni in montagna. Infatti si può approfittare delle temperature gradevoli per visitare laghi, fiumi e percorrere i sentieri di montagna.

Stare a contatto con la natura porta tanti benefici, sia fisici che psicologici tra cui il miglioramento del sonno, e la diminuzione degli stati d’ansia e di stress.

In questo articolo spiegheremo dove trascorrere un weekend questo autunno e camminare tra querce secolari pini e favolosi salici.

Per gli amanti della montagna, godere dei panorami autunnali e dei suoi particolari e affascinanti colori, consente di ritornare a casa e di affrontare la routine giornaliera in modo più sereno e rilassato.

Approfittare dell’autunno per un fine settimana in montagna è una scelta intelligente, perché i luoghi da visitare sono meno affollati e più tranquilli.

In Italia sono tanti i posti dove poter trascorrere un meraviglioso weekend autunnale, noi ne proponiamo uno utile per tutti gli amanti della natura e delle lunghe passeggiate.

Ecco dove trascorrere un weekend questo autunno e camminare tra querce secolari pini e favolosi salici

In Umbria c’è la possibilità di percorrere sentieri immersi non solo nella natura, ma che ci danno l’impressione di camminare nel passato. Parliamo dei sentieri del castello di Petroia vicino Gubbio.

Nel maniero nacque Federico da Montefeltro, futuro duca di Urbino. Il castello oggi è una importante struttura alberghiera ed è situato in collina, in una grande tenuta fra boschi, alberi di ulivo, pascoli e terreni.

Fu costruito assieme ad altri castelli, con lo scopo di difendere Gubbio dagli attacchi militari di Perugia ed Assisi. Si tratta di un complesso di muri medioevali raccolti in una cinta muraria.

All’esterno si possono percorrere tredici km di sentieri, tra le valli del Petroia ed ammirare la ricca flora e fauna. Ci sono volpi, cerbiatti, scoiattoli, cavalli frisoni e arnie.

I salici, le querce secolari, i pini e una grande varietà di vegetazione fanno ombra lungo gli antichi sentieri che si percorreranno.

La maggior parte della strada è asfaltata ed è poco trafficata, tanto che si sarà sempre avvolti dal silenzio.