Pulire casa è sicuramente un’azione molto importante, ma è necessario farlo nel modo corretto. Esiste infatti una maniera giusta di fare le cose, soprattutto quando si maneggiano prodotti chimici. Per esempio, in tanti usano la candeggina in questo modo, ma potrebbe essere dannosa per la salute. Quindi cerchiamo sempre di utilizzarla correttamente, perché è un liquido abbastanza delicato.

La candeggina e i suoi usi

La candeggina la conosciamo tutti. Può avere vari nomi, ma la sostanza è sempre quella. Il termine scientifico è ipoclorito di sodio, ma quello che si maneggia a casa non è l’acido puro. È un acido diluito con dell’acqua, poiché la sostanza pura è particolarmente instabile. Il fatto che però questa sostanza in commercio sia diluita in acqua, o che la concentrazione sia bassa, non significa che possiamo usarla come vogliamo. Ci sono infatti delle piccole regole da seguire.

La candeggina può essere usata per sbiancare i capi, contro la muffa, è anche un disinfettante delle superfici, è un fungicida e un virucida. Infatti durante il primo lockdown molte persone hanno iniziato a pulire tutta casa con la candeggina per sconfiggere i vari virus.

Molti usano la candeggina in questo modo, ma potrebbe essere dannosa per la salute

La candeggina va utilizzata da sola. Non deve essere mescolata con nessun altro detersivo o prodotto chimico. Perché con alcuni elementi potrebbe sviluppare elementi tossici alla salute. Ad esempio non si può mescolare con l’acido muriatico, con l’ammoniaca o l’etanolo. Ma oltre a queste sostanze evitiamo di mescolare la candeggina con altri detersivi. Infatti quando puliamo gli spazi della casa, o anche gli spazi comuni (es. ascensore, scale, atrio), dobbiamo sempre usare solo la candeggina mescolata ad acqua. Una volta usata poi dobbiamo sempre spalancare le finestre. Se la usiamo per pulire gli spazi comuni dobbiamo fare ancora più attenzione a non mescolarla con altre sostanze. Perché ad esempio l’ascensore è un luogo chiuso e il rischio di creare uno spazio non salutare è immediato.

Inoltre è importante utilizzare uno straccio pulito e non contaminato da altre sostanze. Infatti se usiamo la candeggina per pulire delle superfici facciamolo sempre con uno straccio pulito. In questo modo i residui dell’altro detersivo, presenti sulla pezza, non andranno a creare miscugli maleodoranti con la candeggina. Quindi la candeggina va usata sempre da sola. E usiamola sempre con guanti ed evitiamo assolutamente il contatto con gli occhi.

