Questa settimana trionferanno i segni d’Acqua, che vivranno grandi emozioni, amplificate dalla prima eclissi del 2022. Nella stessa linea delle scorse settimane, quindi, la fortuna toccherà ancora ai segni d’Acqua, che rimarranno avvolti da un grande fascino. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta al 30 aprile, quando si sprigioneranno le energie potentissime della prima eclissi dell’anno. Questa avverrà nel segno del Toro, che risentirà dell’energia positiva. Comunque, il segno di questa settimana è il Cancro, che effonderà attrattività in tutte le direzioni, rimanendo fortunato in tutti i settori. Dovrà solo chiedere e gli sarà dato. La felicità sarà, letteralmente, dalla sua parte.

Altri segni che risentiranno dell’energia positiva dell’eclissi

Al secondo posto abbiamo i Pesci, che si sentiranno leggeri come dopo una lezione di yoga. Quindi potranno pensare, per una volta, di essere impeccabili, ineccepibili, praticamente soddisfatti. La cosa avrà ancora più valore se si pensa che, questa positività, non è un atteggiamento mentale tipico dei Pesci. Quindi, meglio godersela! Questa settimana, aspettando la prima eclissi dell’anno, un altro segno d’Acqua che andrà davvero bene è lo Scorpione. Si sentirà, finalmente, travolto da una ventata di ottimismo e di buonumore, senza riuscirsene a dare una reale spiegazione. Comunque, il suo fascino e sex appeal saranno molto potenti. Quindi, è certo che detta energia dirompente non rimarrà solo un fatto personale ma sarà visibile anche agli altri. In definitiva, anche per lo Scorpione sarà una settimana positiva, perché si sentirà avvolto dalla fortuna.

Questa settimana, aspettando la prima eclissi dell’anno, 5 segni zodiacali trionferanno negli affetti facendo il pieno di emozioni

A seguire, il Toro, nel cui segno avverrà l’eclissi del 30 aprile 2022. Sarà in vena di romanticismo e sarà portato ad usare parole dolci e appassionate. Questa settimana, inoltre, anche il Capricorno avrà una bella riuscita. Infatti, si sentirà felice come se avesse appena concluso un grande affare milionario! Felicità, sensibilità, emotività lo coglieranno in pieno. Sarà, inoltre, disposto ad aiutare amici e parenti e ad ascoltare le loro problematiche. Insomma, sarà fortunato chi lo incontrerà, perché avrà davvero molto da dare.

In conclusione, l’eclissi del 30 aprile, che sarà la prima dell’anno, porterà fortuna a questi 5 segni zodiacali. Essi non saranno fortunati solo in amore, ma si sentiranno avvolti da una culla di emozioni e positività che li farà sentire felici e motivati in tutti i settori della vita.

