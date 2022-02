Che il rialzo del titolo fosse alle porte era già chiaro a inizio febbraio quando pubblicavamo un report dal titolo Dopo un ribasso di oltre il 50% le azioni Confinvest potrebbero presto invertire al rialzo. Ora la guerra La guerra tra Russia e Ucraina mette le ali alle azioni Confinvest.

Il motivo è strettamente legato all’aumento del prezzo dell’oro e del suo essere visto come bene rifugio nei periodi di forte crisi.

Confinvest, infatti, è il leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Dopo un eccezionale 2020, complice anche la scelta dell’oro come bene rifugio, i primi sei mesi del 2021 hanno visto i ricavi pari a 14,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 19,9 milioni di euro del primo semestre del 2020. Tuttavia resta l’attesa per il dato relativo a tutto il 2021.

Avvertenze sul titolo Confinvest

Prima di concludere ricordiamo che gli scambi medi giornalieri, tranne in situazioni di eccesso, corrispondono a poco meno di 20.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

La guerra tra Russia e Ucraina mette le ali alle azioni Confinvest. Gli obiettivi di medio termine del titolo secondo l’analisi grafica

Il titolo Confinvest (MIL:CFV) ha chiuso la seduta del 25 febbraio a quota 2,71 euro in ribasso del 3,90% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 2,21 euro della proiezione ribassista ha dato un forte impulso al rialzo. Tanto che anche il BottomHunter ha dato un segnale di acquisto. Inoltre è stato già raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 2,57 euro. In realtà è stato toccato e superato anche il II obiettivo di prezzo in area 2,92 euro, ma il break non è riuscito in chiusura di settimana. In questo scenario rialzista la massima estensione si trova in area 3,39 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,54 euro.