Alcune trame ci fanno sognare. Ci sono delle sceneggiature, dei dialoghi, degli attori e delle storie che davvero riescono a prenderci e a coinvolgerci in modo importante. E quando esistono dei film o delle pellicole così, è giusto guardarle per rendersi conto della loro bellezza. E oggi vogliamo consigliarne una che rispecchia completamente la descrizione che abbiamo appena fatto. Infatti, questa serie TV su Netflix ha fatto letteralmente innamorare tutti ed è impossibile guardarla senza rimanerne completamente rapiti.

Homeland, una serie che ci ruberà il cuore in un nano secondo

Dopo otto anni di prigionia in Iraq, il soldato statunitense Nicholas Brody torna in patria. Ciò che nessuno si aspetta, però, è che il protagonista di questa storia si sia in realtà convertito alla fascia estremista dell’Islam, diventandone un vero e proprio fanatico. L’ossessione che ne deriva lo porta a voler compiere una missione per lui di vitale importanza. E, mentre Brody studia il suo piano di azione, lo vediamo rientrare nella normalità che prima conosceva così bene. A dubitare di lui solo Carrie Mathison, l’altra protagonista della serie e agente della CIA, che tenterà in tutti i modi di smascherarlo.

Perché dovremmo guardare Homeland

Homeland è davvero una serie TV speciale. Non solo la storia è avvincente e dinamica, ma ci sono alcuni tratti di vita quotidiana che potrebbero davvero colpirci. Il modo in cui lo spettatore oscilla nel prendere le parti di Brody o di Carrie fa capire quanto sia magistrale e ben fatta questa sceneggiatura. Intanto, vediamo l’amore sullo sfondo, la politica, gli attacchi terroristici, tutti spunti che ci danno modo di riflettere sulla vita e sulle relazioni internazionali.

Perciò, ora sappiamo che questa serie TV su Netflix ha fatto letteralmente innamorare tutti ed è impossibile guardarla senza rimanerne completamente rapiti! Se non l’abbiamo già vista, corriamo subito ai ripari!

Approfondimento

Questa serie TV su Netflix sta davvero spopolando e sta sbaragliando tutti con la sua trama eccezionale