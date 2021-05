Possedere uno spazio aperto in casa non ha prezzo, sia che si abiti in città o fuori. Diventa praticamente come un’altra stanza dove passare dei momenti gradevoli e rilassanti, da soli o in compagnia. Si può utilizzare per prendere un aperitivo, per leggere un libro o per cenare in una bella sera d’estate al chiaro di luna. Spesso però si è scoraggiati dalle dimensioni ristrette di tali spazi e arrendersi sembra l’unica cosa da fare. Invece rappresenta una sfida assolutamente superabile, perché esiste sempre il modo per arredare in modo intelligente senza rinunciare a questi angoli magici.

Vediamo le migliori idee salvaspazio per terrazzi e balconi di piccole dimensioni per sfruttarli al massimo e stare all’aria aperta.

Arredi di stile ma di piccole dimensioni

Da quelli più costosi ai modelli più economici esistono dei set da balcone, composti da tavoli e sedie, studiati per risparmiare più spazio possibile. Bisogna solo individuare il materiale (vimini, legno, ferro) e lo stile che si desidera. Le soluzioni comprendono sedie che si inseriscono sotto il tavolo, comode e di piccole dimensioni. Esistono anche i tavoli che sono anche dei pratici contenitori, dove poter riporre oggetti ed evitare di fare confusione.

Se non si scelgono tavoli perché lo spazio è davvero molto piccolo, si possono usare pouf contenitore, panchine con cuscino, che daranno un tocco intimo e particolare.

Si possono scegliere anche dei simpatici tavolini pieghevoli da fissare al muro o da montare sulla ringhiera, alcuni sono anche provvisti di fioriere. Per aggiungere piante e fiori, oltre che il giardino verticale, si possono inserire balconiere dotate di mensole pratiche. Oppure si potranno appendere delle corde lungo le pareti per avere del verde che circonda tutto l’ambiente.

Per chi non vuole farsi mancare nulla, si potrà montare un piccolo barbecue da agganciare alla ringhiera, per organizzare grigliate con gli amici.

Ecco le migliori idee salvaspazio per terrazzi e balconi di piccole dimensioni per sfruttarli al massimo e stare all’aria aperta, senza rinunciare a momenti di relax.