Inflazione nel 2024, come si evolverà la situazione? Ecco l’opinione di ANIMA

ANIMA Holding S.p.A. è un’azienda appartenente al settore del risparmio. Amministra un patrimonio complessivo di circa 190 miliardi di euro. Ecco le previsioni dei suoi analisti in merito a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi del 2024.

Cosa si aspettano gli analisti per questo 2024? Le previsioni sono ottimiste o pessimiste? Scopriamo il parere degli esperti di ANIMA in merito all’inflazione.

Come ormai è noto, infatti, ci troviamo in una situazione in cui i tassi di interesse sono piuttosto elevati.

La situazione attuale

Nel complesso, in zona USA l’inflazione appare in rallentamento. Meno, tuttavia, di quanto stia avvenendo nell’Area Euro, dove l’inflazione è scesa più del previsto nel corso di novembre 2023 in componente headline e core.

Inflazione nel 2024, come si evolverà la situazione secondo ANIMA?

Gli esperti di ANIMA sostengono che in zona USA dovrebbe verificarsi un rimbalzo in breve termine, in seguito al quale ci sarà un nuovo allentamento ”almeno fino ad agosto”. Nella Zona Euro, si registra un calo marcato e ben distribuito tra beni e servizi.

Quando avverrà il taglio dei tassi di interesse?

Inflazione nel 2024, come si evolverà la situazione? Abbiamo dato una risposta a questa domanda, ma è necessario anche tenere conto dello scenario dei tassi di interesse per avere un quadro complessivo della situazione.

Per ANIMA, il ciclo di tagli della Fed potrebbe essere anticipato al primo semestre. Diversa l’opinione della Bce, che come ben sappiamo ha dichiarato che taglierà i tassi soltanto quando le prospettive dell’inflazione saranno in linea con il target del 2%.

Tuttavia, secondo gli analisti di ANIMA, LeGarde potrebbe essere presto costretto a prendere una decisione, perché l’economia nell’Area Euro sta rallentando in modo importante e mantenere i tassi di interesse al livello attuale non sarà semplice.

