Siamo arrivati a maggio e molti di noi devono iniziare a pianificare le vacanze estive. Non si sa ancora se si potrà viaggiare liberamente ma sicuramente ci si potrà spostare all’interno del Paese.

In molti sono alla ricerca di luoghi da sogno in cui passare le vacanze, possibilmente senza spendere un’esagerazione. In questo articolo abbiamo già parlato di come organizzare una vacanza Covid-free, ma oggi vogliamo svelare che questa regione incontaminata con mare da sogno e spiagge tropicali è in Italia e tutti ce la invidiano per questi motivi.

Un posto da sogno che all’estero ci invidiano

Una destinazione molto turistica che vanta molti ammiratori è sicuramente la Sardegna. Amata da generazioni di viaggiatori italiani e non, quest’isola vanta le migliori spiagge e il mare più cristallino che si possa immaginare. Ma non solo, è anche amatissima per gli sportivi, appassionati di trekking o di surf.

Sicuramente questa regione ha delle zone molto costose, soprattutto nell’alta stagione, ma ci sono anche luoghi meno conosciuti ed affollati.

Oggi vogliamo parlare di una destinazione sita in una parte della Sardegna meno nota e isolata che sta facendo impazzire moltissimi amanti della natura, dello sport e della pace.

Questa regione incontaminata con mare da sogno e spiagge tropicali è in Italia e tutti ce la invidiano per questi motivi

Come qualcuno avrà già immaginato, stiamo parlando della zona della costa orientale, lungo il Golfo di Orosei. Questa zona è molto meno battuta dai turisti classici e per questo vanta una natura incontaminata.

In particolare vogliamo parlare del trekking Selvaggio Blu, uno dei più famosi e apprezzati tra gli sportivi di tutto il mondo. Si tratta di un percorso che costeggia il mare e si articola in 7 tappe. Il trekking è abbastanza tecnico per cui è consigliato svolgerlo assieme alle guide locali.

Grazie ad un lavoro di collaborazione le guide locali propongono l’accompagnamento durante le 6 notti del trekking dando la possibilità di dormire sotto le stelle e di fare una esperienza che ci permetterà di vivere al 100% la natura.

Possiamo solo immaginare cosa voglia dire arrivare in una cala dal mare cristallino ed essere i soli a nuotarvi. Si tratta di un’esperienza incredibile, perfetta per chi vuole una vacanza lontano dalla folla di turisti ma anche dai comfort classici.