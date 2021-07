Questa prelibatezza della Sicilia fa impazzire il palato e aiuta molto l’intestino pigro

Ci sono frutti e ortaggi di stagione cui non riusciamo a rinunciare per l’apporto nutrizionale ma anche per il gusto eccelso, dolce, saporito e succoso che ci viene in soccorso per contrastare il caldo.

Di recente Noi di Proiezionidiborsa abbiamo argomentato di alcuni frutti di stagione esotici curiosissimi

In Sicilia, in provincia di Messina, abbiamo scovato una prelibatezza difficile da trovare nel resto d’Italia dai fruttivendoli. E se qualche volta ci dovesse capitare il prodigio conviene provarla.

Si tratta della pesca “sbergia” e chi l’ha provata garantisce trattarsi di una prelibatezza per il palato. Un gusto unico e irresistibile.

È un frutto che cresce solo in alcune zone della Sicilia, nel messinese, e si presenta con polpa bianca e buccia liscia.

Pare proprio che le singolari condizioni climatiche dell’area rendano un sapore particolarissimo al frutto, per questo difficilmente riproducibile altrove. Pare sia in commercio soprattutto tra Messina, Catania e Reggio Calabria.

Ricca di acqua, la pesca sbergia presenta molte fibre che regolano l’intestino. Ancora: vitamina A, vitamine del gruppo B e C. Inoltre contiene sali minerali che aiutano in caso di intensa perdita di sali da parte dell’organismo nei periodi di forte caldo. Inoltre è diuretica, disintossicante e depurativa.

Qualche speranza

Secondo una pubblicazione autorevole, che possiamo consultare al seguente link, negli ultimi anni si sta tentando un tipo di coltura innovativa e razionale per provare a commercializzare il prodotto nel Nord Italia e nel Centro Europa.

Curiosità

Intanto, per chi ci legge e si trova (o pensa di andarci presto) in Sicilia, conviene approfittare e chiedere di saggiare questo frutto piuttosto singolare.

La tradizione riferisce che la pesca sbergia sarebbe stata importata nella meravigliosa isola dagli arabi che si sarebbero stanziati nell’area a partire dall’anno 965 avviando degli innesti sperimentali. La coltivazione sarebbe poi stata avviata a partire dal XVI secolo.

Questa prelibatezza della Sicilia fa impazzire il palato e aiuta molto l’intestino pigro e quindi, se un viaggio in quest’isola vale sempre, ricordiamoci di catturare in vendita questo frutto strepitoso.