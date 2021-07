La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più amati e sfruttati di sempre, sia per svago che per necessità. Infatti, fin da piccoli una delle cose più piacevoli da imparare a fare è andare in bicicletta per poter scorrazzare in giro con gli amici. Poi, crescendo, la bicicletta diventa il mezzo con cui andare a scuola o al lavoro. Inoltre, in molti amano pedalare per passione percorrendo lunghe distanze fino al mare, o percorsi avventurosi in montagna. Eppure, non tutti pensano ad altri aspetti importanti della bici, ossia la manutenzione.

Un metodo geniale ed economico per prendersi cura della bicicletta e farla funzionare sempre al meglio

Per prendersi cura della bicicletta tra le varie cose da fare c’è sicuramente la pulizia della catena. Infatti, con il passare del tempo la catena della bici si secca ed accumula polvere e sporcizia che a lungo andare possono deteriorarla.

Perché funzioni bene, la catena deve essere pulita regolarmente e ben lubrificata. Per la lubrificazione sono disponibili diversi prodotti specifici per le catene delle bici, acquistabili in ogni negozio specializzato o online. Per la pulizia della catena, invece, vediamo come fare sfruttando un metodo geniale ed economico per prendersi cura della bicicletta e farla funzionare sempre al meglio.

Come pulire la catena della bicicletta

Esistono diverse alternative per la pulizia accurata della catena della bici. Infatti, in commercio è possibile acquistare dei pulisci catena specifici. In alternativa, con questo metodo geniale ed economico creeremo il nostro pulisci catena fai da te semplicemente utilizzando due vecchi spazzolini.

Per creare questo pulisci catena fai da te, uniamo i due spazzolini posizionandoli con le setole a contatto e fissiamoli in posizione. Per essere certi che rimangano fissi, si consiglia di utilizzare delle fascette da elettricista o in alternativa del nastro isolante.

Con questo pulisci catene fai da te, sarà semplice ripulire la catena: basterà farla passare tra le setole degli spazzolini e aggiungere del detergente. Facendo girare i pedali all’indietro, la catena scorrerà tra le setole e queste rimuoveranno ogni traccia di sporco.

Ora la catena è pulita e pronta per essere lubrificata.