Con l’arrivo della primavera solitamente iniziamo a gettare uno sguardo ai nostri spazi esterni e a programmare il modo giusto per rimetterli in sesto. Il classico arredo in legno e vimini può fare la differenza, ma anche le piante danno quel tocco in più romantico e colorato. Tuttavia, con l’arrivo dei primi caldi di stagione iniziamo a cercare quelle più adatte alla sopravvivenza a temperature desertiche, ma comunque belle da vedere. Per esempio, per avere fiori anche con 40 gradi all’ombra, potremmo coltivare una varietà alternativa alla solita lantana e gazania. A questa, poi, si aggiungono molte altre specie, inclusa quella che conosceremo nell’articolo di oggi.

Questa pianta sempreverde con profumatissimi fiori bianchi resiste al caldo ed è ideale per coprire muri rovinati e schermare balconi

Il protagonista indiscusso dei nostri balconi o giardini soleggiati, splendente anche se immerso in un caldo torrido e boccheggiate, potrebbe essere il Jasminum azoricum. Come sottolinea il nome stesso si tratta di una varietà del famosissimo gelsomino, originario delle Azzorre e in particolare di Madera. Questa pianta è una sempreverde dalle foglie particolarmente luminose e tempestata di piccoli fiorellini. Il loro colore è il candido bianco, la forma è una stella praticamente perfetta e il profumo si sentirebbe anche a chilometri di distanza. La fioritura, poi, sarebbe molto abbondante e duratura, attraversando ben sei mesi, da maggio a ottobre inoltrato.

Un’altra caratteristica del Jasminum azoricum, chiamato anche gelsomino trifogliato, riguarda il suo portamento. Innanzitutto, questa pianta appartiene alla famiglia delle rampicanti e potrebbe raggiungere anche i quattro metri d’altezza. Per questo sarebbe ideale per coprire muri rovinati, di cemento e non intonacati, oppure da far arrampicare sui pergolati. Poi, nonostante lo sviluppo in altezza, grazie ai suoi rami flessibili potremmo decidere di farla crescere a cascata. In questo caso, invece, sarebbe l’ideale per rivestire ringhiere di balconi e terrazzi, creando una protezione molto decorativa dagli occhi indiscreti.

Coltivazione

Quindi, per avere un angolo verde perfetto anche durante i mesi più caldi potremmo coltivare proprio questa pianta sempreverde con profumatissimi fiori bianchi. Infatti, il Jasminum azoricum gradirebbe un’esposizione in pieno Sole, che stimolerebbe una continua fioritura. Nonostante ciò, potremmo posizionarlo anche a mezz’ombra e se dalle nostre parti ci fossero inverni particolarmente rigidi dovremmo scegliere un angolo ben riparato. Per quanto riguarda il terreno potremmo utilizzarne uno indicato per piante con fiori a patto di renderlo drenato con l’aggiunta di sabbia, perlite o argilla espansa. Infine, dovremmo innaffiarla ogni 2 giorni al calar del Sole per rendere il terreno umido più a lungo possibile.

