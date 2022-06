Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per decorare la nostra casa. Ci sono diversi progetti fai da te che potrebbero rendere la nostra casa più bella e accogliente. Oppure ci basteranno pochi elementi alla moda che potranno aiutarci nel nostro interior design. Uno di questi è la pampa, una particolare pianta perenne che viene utilizzata per arredare. Disponibile in tantissimi colori, ha origine in Argentina, dove cresce spontaneamente.

La pampa ha davvero un aspetto particolare. É simile alle spighe di grano, ma la sua consistenza è morbida come quella di una piuma. Grazie ai suoi toni neutri è semplicissima da utilizzare per qualsiasi tipo di stile. Ci sono, però, alcuni consigli che possiamo seguire per utilizzare questa pianta al meglio.

Questa pianta ha bisogno di poche cure ed è perfetta per rendere moderne ed eleganti le nostre stanze

La pampa può essere utilizzata sia all’esterno che all’interno ed è molto versatile. Questa pianta, però, può essere delicata, soprattutto per quanto riguarda il vento. Cerchiamo, quindi, di tenerla riparata. Inoltre, ama il sole ed è meglio metterla in un luogo ricco di luce. Se si seccano i fiori, però, non c’è da preoccuparsi. Infatti, è spesso usata anche in questo stato, grazie alla sua costante eleganza.

Possiamo usarla per comporre dei bellissimi mazzi da esibire come centrotavola. Basterà mettere l’erba di pampa e qualche fiore della stessa tonalità scelta. Possiamo anche metterla direttamente sul pavimento, per riempire gli angoli vuoti, grazie alla grandezza dei suoi rami.

Questa pianta è inoltre molto flessibile e può essere facilmente utilizzata per creare ghirlande. Ci basterà prendere i materiali necessari:

un cerchio di legno;

della corda;

l’erba di pampa;

della lacca;

della colla a caldo.

Leghiamo la corda con un nodo al cerchio, in modo da creare il supporto per appendere la ghirlanda. Prendiamo la pampa e iniziamo ad incollarla con la colla a caldo al cerchio di legno, in senso orario o antiorario. Continuiamo finché tutto il cerchio sarà coperto dalla pampa. Infine spruzziamo la lacca su tutta la ghirlanda. Questo in modo che la pampa rimanga nella posizione desiderata. Ed ecco che la nostra ghirlanda è pronta.

Qualche piccolo accorgimento

Questa pianta ha bisogno di poche cure, ma dobbiamo darle alcune piccole attenzioni. Se l’ambiente è troppo freddo, è consigliato avvolgere le foglie con un tessuto per proteggerla. In primavera, eliminiamo le foglie e i fiori più rovinati per garantire una crescita rigogliosa. Infine innaffiamo abbondantemente solo in primavera e in estate. Un elemento che darà un aspetto moderno ed elegante ai nostri ambienti.

