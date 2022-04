Lo smart-working e le lezioni in DAD ci hanno portato ad essere sempre più presenti in casa. Il tempo per organizzare e pulire, però, non è aumentato. Abbiamo quantità sempre maggiori di oggetti e accessori per lavorare e studiare da casa, ma lo stesso spazio.

Ci sono molti trucchi per organizzare gli ambienti, non importa le dimensioni o la natura della stanza. Seguendo questi consigli si potrà riordinare facilmente, non solo creando più spazio, ma utilizzando quello disponibile in modo efficiente.

Niente più confusione con 5 consigli per riordinare la casa in poco tempo più un metodo valido per ogni stagione

Il primo trucco è quello di utilizzare dei contenitori per i cavi USB. Con l’avvento della tecnologia, abbiamo messo da parte le obsolete batterie per molti dei nostri device. Questo, però, ha introdotto l’utilizzo di cavi per ricaricare computer e smartphone. Spesso, la quantità di fili può creare confusione ed essere anche rischiosa se non organizzata al meglio. Ecco perché è consigliabile legare i cavi con degli elastici e inserirli in contenitori.

Utilizzare spazi inaspettati è un altro ottimo trucco per organizzare i propri oggetti. Per esempio, organizzatori da appendere dietro le porte è un metodo per creare nuovi spazi invisibili. Soprattutto per quanto riguarda scope ed altri accessori per la pulizia, ci sono dei pratici ganci da parete, facilmente installabili attraverso l’adesivo.

Il terzo trucco è quello di dividere in compartimenti i cassetti. Raggruppare oggetti di simile categoria e utilizzo è un modo efficiente per ritrovare facilmente quello che ci serve. All’interno di un cassetto si possono inserire diverse scatole o separatori appositi, in modo strutturare lo spazio.

Un altro consiglio per far apparire la casa ordinata è quello di sistemare gli oggetti in base al colore. Avere una buona organizzazione basata sulla tonalità, renderà la tua casa più piacevole esteticamente. Sono preferibili colori neutri in caso di nuovi acquisti, perché più facili da abbinare.

L’ultimo consiglio è quello di mettere delle etichette nei contenitori indicando il contenuto. Sarà più facile così rimettere gli oggetti al loro posto. Utilissimo anche per la cucina, in modo da creare ordine per spezie e alimenti.

Un metodo valido tutto l’anno

Dopo questi abbaimo visto niene più confusione con 5 consigli per riordinare la casa in poco tempo, consigliamo un metodo che ci aiuterà a evitare la confusione. Se qualcosa entra, qualcosa esce. Si deve evitare di tenere oggetti e vestiti che non si utilizzano. Donare o rivendere ciò che non utilizziamo è un ottimo metodo per evitare il caos.

