Amiamo prenderci cura della nostra casa. E non ci dimentichiamo mai di abbellirla con qualche pianta.

Non rinunciamo mai a fiori colorati e di forme diverse. E scegliamo con cura le piante che possano vivere a lungo.

Se il nostro cactus non fiorisce è perché abbiamo dimenticato questo importante trucchetto. Ma come fare per far crescere al meglio le piante? Soprattutto in vista dell’autunno?

Grazie a questo articolo scopriremo come prenderci cura di una pianta amata da tutti. Che ci regala colore e che stupisce sempre tutti i nostri invitati.

Per rendere la nostra pianta rigogliosa non dimentichiamoci di questo importante trucchetto

Il giardinaggio ci permette di rilassarci e abbellire la nostra dimora. Sappiamo quali fiori piantare e qual è il periodo giusto per farlo. Anche perché finalmente abbiamo trovato questo fiore facile da coltivare. E la sua fioritura abbondante ha incantato tutti.

Conosciamo poi il semplice trucco per un giardino sempre verde e maestoso. Ed il nostro terreno sembra ancora più bello.

Ma se parliamo di piante adatte ad un appartamento pensiamo subito alla Nephrolepis falcata “macho”. Questa felce è bellissima da vedere appesa o semplicemente appoggiata in un angolo della casa.

Ma pochi di noi sanno che è agosto il mese giusto per renderla ancora più bella. In previsione del mese autunnale bisognerà rinvasarla e dividerla.

Infatti, per rendere la nostra pianta rigogliosa non dimentichiamoci di questo importante trucchetto. Una volta che l’avremo rinvasata e divisa, la felce potrà finalmente ripartire con la sua crescita.

E proprio dal mese di settembre, darà il meglio di sé.

Come procedere

È fondamentale iniziare facendo asciugare la terra intorno alle radici. Poi potremo estrarre la pianta. Ma ricordiamoci di essere molto delicati durante l’estrazione.

Controlliamo che siano presenti dei nuovi germogli. È importantissimo non danneggiarli durante questa procedura. Saranno loro a dare nuovo splendore alla nostra pianta.

A questo punto dovremo tagliare in due il terriccio. Utilizziamo un coltello o delle cesoie. Così sarà più facile fare questa operazione.

Una volta ottenute due o più porzioni procederemo al rinvaso. Ci servirà un vaso più grande rispetto alla zolla di terra intorno alle radici. Poi, ci basterà ricoprire la terra con nuovo terriccio.

Non dovremo ricoprire totalmente i germogli. Restando liberi di svilupparsi, cresceranno al meglio ed in poco tempo.

Infine, dovremo bagnare con regolarità la nostra felce. Ma non esageriamo con le dosi d’acqua.

Ecco come rendere la nostra felce rigogliosa e magnifica. In poche mosse ci garantiremo una stupenda pianta da appartamento perfetta anche in autunno.