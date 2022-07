Allestire un giardino estivo è un’operazione che molti tendono a sottovalutare. Il clima torrido, le scarse precipitazioni e le molte ore di sole sono condizioni climatiche a cui non tutte le piante sanno adattarsi. Questo non significa che dobbiamo rinunciare in partenza a trasformare il nostro angolo di verde in un capolavoro accogliente e bello da vedere. In realtà basta scegliere la specie giusta. Ad esempio questa pianta da siepe con fiori bianchi è perfetta da piantare proprio in questi giorni. Scopriamone le caratteristiche e come coltivarla nel modo giusto e ci ripagherà con una fioritura lunghissima e spettacolare.

L’Itea ilicifolia è la specie perfetta per il giardino di luglio

Il segreto del giardino estivo è quello di scegliere piante che resistono al caldo, hanno bisogno di poca acqua e fioriscono in estate. Tra queste c’è anche l’Itea ilicifolia, una specie che arriva dalla Cina, straordinaria come pianta da siepe.

L’Itea ilicifolia è amatissima dai vivaisti per le sue caratteristiche. Dal punto di vista estetico è una delle piante più belle in assoluto. I suoi fiori sono lunghe spighe che ricordano quelle dei salici piangenti di color bianco candido e dal gradevolissimo odore. Le foglie sono altrettanto belle e cambiano tonalità a seconda della stagione. In estate sono di color verde smeraldo. In autunno diventano di un meraviglioso rosso acceso.

Un altro motivo per cui questa pianta è amatissima è che è praticamente indistruttibile e facilissima da coltivare.

Questa pianta da siepe con fiori bianchi e foglie che cambiano colore è straordinaria per il giardino estivo

Questa varietà di Itea è una delle più resistenti presenti in natura. Basti pensare che cresce bene sia al sole che in ombra e che in inverno sopporta temperature di molti gradi inferiori allo 0.

Il periodo migliore per coltivarla, però, è proprio questo. L’Itea ilicifolia fiorisce ininterrottamente da luglio fino all’autunno inoltrato.

Se temiamo di non essere in grado di farla crescere sana e robusta ci sbagliamo. Questa specie ha bisogno di pochissime cure e si sviluppa su ogni tipo di terreno. L’importante è che sia sempre ben drenato per evitare ristagni d’acqua che potrebbero far marcire le radici.

In condizioni climatiche normali l’Itea cresce rigogliosa solo con l’acqua piovana. In quest’estate particolarmente torrida dovremmo annaffiarla almeno una o due volte a settimana.

Qualche attenzione in più dovremmo darla alla concimazione. In primavera dovremo nutrire la pianta con un concime organico a lento rilascio. In estate dovremo cambiare e usare un prodotto liquido ricco di potassio e azoto da sciogliere nell’acqua con cui la annaffieremo ogni 3 settimane.

