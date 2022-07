L’Italia è un Paese tutto da scoprire. E non soltanto per il mare, le città d’arte, i piccoli borghi e gli straordinari spettacoli naturali. Lo Stivale vanta anche una storia medievale importantissima che ci ha lasciato in eredità torri, mura difensive e castelli. Se siamo amanti di queste opere siamo capitati nel posto giusto. Perché a due passi da Bolzano, questo castello medievale che spunta solitario in una valle che sembra incantata, ci lascerà davvero senza fiato. Se abbiamo un weekend libero e cerchiamo pace, fresco e relax non possiamo davvero perdercelo.

Il Castello di Monguelfo sembra uscito da una fiaba

In Italia non ci sono soltanto opere famosissime come il Castello Sforzesco e il Castello Estense di Ferrara. A pochi chilometri da Torino, ad esempio, c’è un meraviglioso castello protagonista pochi mesi fa di un’incredibile scoperta archeologica. E non è l’unica perla poco conosciuta da scoprire.

Oggi ci sposteremo più a Est per scoprirne un’altra che merita davvero una visita. Stiamo parlando del Castello di Monguelfo, a due passi da Bolzano e vicinissimo alla famosa Val Pusteria.

Il Castello di Monguelfo sembra davvero uscito da una favola. La sua costruzione risale intorno al 1100-1200 e sorge a picco su una collina. Una collina circondata da altissime piante che lo nascondono alla vista e che gli regalano una magia difficile da descrivere a parole.

A due passi da Bolzano, questo castello medievale incastonato nella natura è la meta ideale per un weekend

Se vogliamo visitare il Castello di Monguelfo, le sue fiabesche stanze, la Sala dei Cavalieri e la Torre dobbiamo prenotare la nostra visita. Da luglio a settembre possiamo ammirarlo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Oppure la domenica a partire dalle 14 fino alle 18. Il sabato, invece, la struttura resta chiusa.

Durante la visita verremo accompagnati dalla curatrice del Castello che ci racconterà tutta la storia della struttura. Un’ottima occasione anche per chi ama il mistero. Come ogni castello medievale che si rispetti anche quello di Monguelfo è protagonista di vari miti e leggende.

Il consiglio, però, è quello di visitare il Castello proprio tra luglio e agosto. Se siamo fortunati potremmo assistere a uno dei numerosi eventi estivi che comprendono mostre, cene medievali e concerti.

Tutti da visitare anche i dintorni del maniero di Monguelfo che ci faranno ammirare le bellezze della Val Casies. Una valle fuori dalle rotte turistiche estive e per questo praticamente incontaminata.

Lettura consigliata

Per le vacanze in Puglia questa oasi amatissima dai vip è la meta di mare perfetta