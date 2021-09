Pochissimi ci fanno caso ma la pelle del viso e i capelli entrano a contatto ogni notte per lunghe ore a contatto di federa e guanciale. A queste poi si aggiunge talvolta il riposo pomeridiano che molti di noi si concedono soprattutto nei mesi estivi. Quando le temperature si alzano raggiungendo i 40° anche il materasso e i guanciali diventano il luogo ideale per batteri e acari della polvere. Ciò accade perché soprattutto d’estate si rischia di sudare abbondantemente durante il sonno. Non a caso accade spesso che al risveglio tanto la nuca quanto la schiena siano zuppi di sudore e incollati alla biancheria da letto. Molto spesso la causa di un’eccessiva sudorazione durante le ore notturne va ricercata in cattive abitudini alimentari.

Soprattutto d’estate capita di frequente di sedersi a tavola a tarda ora e di arrivare affamati come lupi. Non sempre infatti è salutare lasciare trascorrere un intervallo di tempo troppo lungo fra un pasto e l’altro. Di qui l’incredibile differenza tra chi mangia ogni 3/4 ore e chi soltanto a pranzo e cena. Le conseguenze immediate di consumare una cena abbondante poco prima di andare a letto sono almeno due.

Da un lato si hanno sonni disturbati e discontinui, dall’altro un aumento della temperatura corporea per cui si suda molto. D’altronde pochi ci pensano ma è sorprendente ogni quanto bisogna sostituire federe e cuscini contro muffe e funghi della sudorazione notturna. Similmente molti ignorano che sarebbe meglio pranzare e cenare a quest’ora quando ormoni tiroidei e metabolismo sono al massimo e facilitano anche il processo digestivo.

È sorprendente ogni quanto bisogna sostituire federe e cuscini contro muffe e funghi della sudorazione notturna

Oltre al sudore, il cuscino potrebbe anche assorbire la saliva e le sostanze oleose che trasudano da capelli e pelle. Parimenti il materasso nel tempo arriva ad accumulare migliaia di dermatofagoidi che si nutrono proprio di forfora, scaglie di pelle morta e di capelli. Sono invisibili ad occhio nudo, ma questi acari della polvere appartenenti alla famiglia delle zecche provocano asma, rinite e reazioni cutanee come acne e brufoli. Per tale motivo gli esperti ritengono che la durata massima di un cuscino si attesti attorno ai 2 anni.

Anche chi sottopone il cuscino a frequenti lavaggi ad alte temperature farebbe meglio a sostituirlo dopo 24 mesi. Diversa invece la cura da destinare alla pulizia delle federe e molto dipende anche dal soggetto in questione. Chi soffre di sudorazione eccessiva o presenta allergie specifiche dovrebbe cambiare le federe anche ogni 3 giorni. Tali soggetti di solito riservano attenzioni particolari alle salviette del viso e spesso trascurano i depositi di batteri e muffe presenti sulla federa.

