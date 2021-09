La verdura selvatica che andremo a vedere oggi in questo articolo è considerata una delle meno caloriche in assoluto. Se pensiamo che possiede a malapena 2 Kcal su ogni 100 grammi di prodotto dobbiamo considerarla davvero leggerissima. La sua forza sta anche nel fatto di contenere minerali e vitamine in grande quantità per far sì che il nostro organismo ne tragga tantissimi benefici. Alleate del cuore e benefiche per il colesterolo, pochissimi usano e mangiano queste erbette ipocaloriche. In molte regioni questa verdura è utilizzata addirittura come condimento della pasta, in altre accompagnata a squisiti minestroni salutari.

Una verdura tipicamente estiva

I tenerumi sono considerati delle erbette tipicamente estive non solo per il periodo in cui vengono coltivate, ma anche mangiate. Come dicevamo grazie alla ricchezza di sali minerali, in modo particolare di potassio, sono una risorsa molto importante anche per reidratare l’organismo. Appartengono naturalmente alla famiglia delle zucchine e nello specifico della lagenaria longissima. Sia le sue foglie che i suoi germogli vantano un gusto davvero delicato e molto dolce. Possiamo tranquillamente trovarli e raccoglierli nei campi fino a metà ottobre, e addirittura a fine mese, se dovesse continuare questo caldo abbastanza intenso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alleate del cuore e benefiche per il colesterolo pochissimi usano e mangiano queste erbette ipocaloriche

Era considerato una volta un piatto contadino molto povero, data la sua selvaticità, ma vista anche la sua virtù benefica per il nostro organismo. Molto prima che lo utilizzassero le nostre nonne, questo ortaggio si dice fosse già ampiamente conosciuto e apprezzato dai Fenici. Popolo di commercianti e navigatori, che nell’antichità divennero famosi per trasportare qualsiasi tipo di merce trovassero interessante e remunerativa. Esistono testimonianze scritte anche dell’epoca romana che parlano di queste erbette come ottime soluzioni per aiutare la digestione e favorire la diuresi. Incredibile come la chiamino erbaccia ma non costa nulla e fa benissimo alla salute anche quest’altra pianta spontanea.

Le stesse indicazioni benefiche delle zucchine

I tenerumi essendo imparentati direttamente con le cosiddette “zucchine lunghe” presentano gli stessi benefici per una dieta rigenerante e disintossicante. Essendo anch’essi dotati di pochissime calorie, ma di tanta acqua e nutrienti, possiamo consumarli tranquillamente anche tutti i giorni. Non dimentichiamo che queste famiglie di ortaggi abbondano tutte anche di antiossidanti in grado di combattere l’azione dei radicali liberi. Come dimostrano sempre più studi questa ampia famiglia di verdure è salutare e basilare per il benessere del nostro organismo.

Approfondimento

3 rimedi naturali eccezionali per combattere la stanchezza e tonificare la pelle efficacemente