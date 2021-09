Questa nuova funzionalità di WhatsApp rivoluzionerà il modo di inviare le immagini

Chi pensa che gli italiani passino intere giornate sui social media si sbaglia di grosso. Secondo una recente ricerca dell’Eurostat, l’Italia risulta essere addirittura all’ultimo posto in Europa per l’uso di Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Meno di uno su due ha dichiarato di essere un utente attivo su queste piattaforme. Incredibile da credere, gli europei più social sono tutti nordici: al primo posto gli islandesi con il 94%, segue la Norvegia con l’88% e la Danimarca con l’85%. Tra le app di messaggistica, neanche a dirlo, la più utilizzata risulta essere WhatsApp, che è usata per comunicare da ben il 59% della popolazione italiana. Di tanto in tanto, vengono rilasciati nuovi aggiornamenti e versioni dell’app, che la rendono sempre più accattivante e facile da usare. Per la prossima versione, è stato anticipato che ci sarà questa nuova funzionalità di WhatsApp che rivoluzionerà il modo di inviare le immagini.

L’utilizzo di WhatsApp che non ci si aspetta

Scuola, amici, famiglia: sicuramente sono queste le principali ragioni per le quali si utilizza questa app di messaggistica. Si creano gruppi di genitori per condividere informazioni sulla scuola, gli amici si confidano e si danno appuntamento tramite chat, figli e genitori ottimizzano le comunicazioni mandando un solo messaggio che tutti i membri della famiglia possono leggere. Ma c’è un altro flusso di comunicazione, forse più inatteso, che è sempre più importante, complice anche l’arrivo della pandemia. In Italia, infatti, WhatsApp è diventato un canale di comunicazione fondamentale tra medici e pazienti. Secondo un recente sondaggio, il 63% dei medici di base e il 52% degli specialisti ha dichiarato di comunicare con i propri pazienti tramite WhatsApp. Oltre a motivazioni legate al tempo risparmiato e alla fiducia e la soddisfazione del paziente, il principale vantaggio di questa scelta sta nella possibilità di scambiarsi immagini e dati evitando le visite di persona.

Questa nuova funzionalità di WhatsApp rivoluzionerà il modo di inviare le immagini

E proprio l’invio di immagini rappresenta una delle novità principali della prossima versione di WhatsApp Desktop (la versione utilizzabile da computer). E precisamente si tratta della possibilità di realizzare da sé uno sticker o una gif, senza dover per forza utilizzare servizi esterni come oggi. In pratica, basterà selezionare una nuova icona che sarà inserita nella schermata di invio delle immagini per convertire il file prescelto e vederlo direttamente in chat nel formato desiderato. L’immagine di partenza potrà, naturalmente, essere personalizzata: potrà essere ritagliata, arricchita di sticker, di colori o di frasi. Non ci resta che aspettare la nuova versione e dare libero sfogo alla nostra fantasia!