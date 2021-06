Quando si hanno fra le mani alcune monete delle vecchie Lire è impossibile resistere alla tentazione di scoprire la loro valutazione.

Tuttavia dopo un po’ di ricerche, o il consulto di un esperto, ci si rende subito conto che è difficilissimo trovare monete di valore.

Fra quelle del vecchio conio ve n’è una davvero incredibile, forse la più rara e la più ricercata di tutte ed è datata 1947. In questo articolo scopriremo che questa moneta vale una fortuna ed i collezionisti farebbero follie pur di possederla.

Vediamo meglio nel dettaglio

Nella storia della Repubblica Italiana furono coniate due diverse monete da 10 Lire.

La prima restò in vigore tra il 1946 ed il 1950, mentre la seconda fu emessa dall’anno successivo fino al 2001, data di avvento dell’euro.

Le 10 Lire Olivo, ossia quelle emesse nei primi anni successivi alla fondazione della Repubblica, hanno quasi tutte un grande valore. Soprattutto quelle del 1947 che sono effettivamente le più rare da trovare.

Infatti, ne furono coniati circa 12mila pezzi, in lega Italma, con un diametro di 2,9 centimetri ed il peso di 3 grammi.

Sul dritto vi è Pegaso, il maestoso cavallo alato che è rivolto verso sinistra. In basso troviamo la scritta “REPVBBLICA ITALIANA” e le firme del modellista Giuseppe Romagnoli e dell’incisore Pietro Giampaoli.

Sul rovescio, invece, vi sono un ramoscello d’olivo (che poi dà il nome alla moneta), il valore nominale “L. 10” e l’anno di coniazione 1947.

In realtà di questa moneta ne esistono due tipi che differiscono per la dimensione degli zoccoli di Pegaso.

Questa moneta vale una fortuna ed i collezionisti farebbero follie pur di possederla

Data la quantità irrisoria di pezzi emessi in quell’anno, la moneta 10 Lire Olivo vale davvero molto.

Se la moneta si trova in buono stato il valore si aggira sui 1500/1700€, ma potrebbe arrivare a 3000€ in caso di ottima conservazione.

Per i modelli in Fior Di Conio la quotazione dei collezionisti si aggira attorno ai 4300/4500€.

Il primo valore si riferisce alla moneta in cui Pegaso ha gli zoccoli più grandi, il secondo valore a quella con gli zoccoli più piccoli.

Approfondimento

Chissà quante di queste monete da 50 Lire abbiamo trascurato ed ora valgono un tesoro.