La maggior parte delle monete che possiamo ritrovare in vecchi cassetti e salvadanai non ha un valore molto elevato. Qualcuna potrebbe averlo a livello affettivo perché magari è un ricordo di nostro padre o dei nonni. Oppure perché ci riporta indietro nel tempo e fa scattare un po’ di nostalgia e forse anche qualche lacrima.

Esistono però monete molto ricercate che, se non sono finite in tavoli da biliardino e sono conservate in ottimo stato, possono valere ancora qualcosa.

Sembra incredibile ma chissà quante di queste monete da 50 Lire abbiamo trascurato ed ora valgono un tesoro

Oggi scopriremo il valore della moneta da 50 Lire datata 1958, un’annata molto particolare per i numismatici ed i collezionisti.

Le caratteristiche di questa moneta sono identiche a tutte quelle coniate in Acmonital dal 1954 al 1989. Dette 50 Lire “Vulcano Primo Tipo” pesano 6,25 grammi e il loro diametro è 2,48 centimetri.

Sul lato frontale della moneta troviamo il dio Vulcano, nudo e voltato di spalle, che batte il martello sull’incudine. Invece sul fianco destro vi è l’incisione “L.50” che indica il valore della moneta, mentre in alto a sinistra vi è inciso l’anno 1958.

Sul dritto troviamo invece la testa di una donna circondata dalla scritta REPUBBLICA ITALIANA. In basso compaiono i nomi degli incisori, ossia Giuseppe Romagnoli e Pietro Giampaoli.

Una moneta rara nonostante i numerosi pezzi coniati

Nonostante gli oltre 800 mila pezzi coniati in quell’anno, questa moneta è molto rara ed è difficilissima da trovare in giro.

Sembra incredibile ma chissà quante di queste monete da 50 Lire abbiamo trascurato ed ora valgono un tesoro. Infatti, il valore si aggira sui 10/20€ per gli esemplari particolarmente usurati e graffiati, fino a raggiungere 800/1200€ in stato di Fior di Conio.

In alcune aste il valore di questa moneta da 50 Lire ha raggiunto addirittura i 2000€.

