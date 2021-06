L’esercizio è fondamentale per raggiungere e mantenere un benessere fisico e mentale. L’allenamento, infatti, soprattutto se unito a una dieta alimentare equilibrata, ci fornisce molti più benefici di quanti possiamo immaginare. Dall’alleviare lo stress e l’ansia, al tenerci lontani da pericoli quali, ad esempio, l’obesità e i disturbi correlati, la lista è lunga.

Il momento giusto

Eppure, come in tutte le attività, esistono dei pericoli da considerare e, quindi, esistono anche delle precauzioni da dover prendere. L’esercizio fisico, infatti, che sia in palestra o all’interno di casa, rimane a tutti gli effetti uno sforzo compiuto dal nostro corpo. Per questo motivo, soprattutto nei giorni di afa e caldo che stiamo affrontando, è necessario scegliere il momento giusto per allenarsi. Anche se, in verità, non per tutti è possibile.

Attenzione a questi chiari segnali di esaurimento fisico quando ci alleniamo con il caldo

Per molti, ritagliarsi una o due ore per allenarsi, non è proprio facile. Tra gli impegni di lavoro e quelli familiari, incastrare l’esercizio fisico, a volte, è quasi un’impresa. Spesso, quindi, si finisce ad allenarsi durante le ore più calde della giornata, dove ovviamente i pericoli di cui parlavamo prima aumentano.

Per questo motivo, vediamo perché fare attenzione a questi chiari segnali di esaurimento fisico quando ci alleniamo con il caldo. Non sempre i sintomi legati alla disidratazione e al colpo di calore sono riconoscibili e subito collegabili a questa causa.

Molte persone, infatti, anche esperte ed allenate, a volte non considerano alcuni segnali mandati dal corpo che invece potrebbero rivelare una condizione di forte disagio legata al caldo. Come, ad esempio, i crampi e gli spasmi muscolari. Se infatti in inverno, quando le temperature sono basse, molto più probabilmente il crampo sarà la conseguenza di dolori muscolari o di uno stretching non attento, in estate potrebbe essere altro.

I crampi sono, solitamente, i primi campanelli d’allarme che, se legati a una sudorazione eccessiva, nausea, giramenti di testa e forte caldo, ci avvertono di un problema legato alla temperatura corporea. È dunque molto importante fare attenzione e considerare tutti i possibili segnali, oltre ovviamente ad evitare di allenarsi durante le ore più calde.