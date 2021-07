Mangiare bene, scegliendo alimenti sani e non troppo calorici, non vuol dire dover rinunciare al gusto e alla gioia che il cibo è in grado di donare. Molti di noi hanno spesso la concezione che seguire una dieta, o anche solamente stare attenti all’alimentazione, si traduce in una continua rinuncia e in un sacrificio perenne. La realtà, però, è che le cose non stanno affatto così. È del tutto possibile, infatti, gustare ricette saporite e dal gusto indimenticabile, anche facendo attenzione agli alimenti che si assumono.

Piccoli pasti frequenti

Tutto risiede nella nostra forza di volontà e nella nostra capacità di saperci organizzare. Invece di arrivare affamatissimi a cena e non riuscire a regolarsi, infatti, la cosa migliore sarebbe quella di fare piccoli pasti frequenti. In questo modo, a metà mattina e metà pomeriggio, potremmo gustarci una deliziosa merenda. Che, se scelta con giudizio e attenzione, si rivelerà ottima per la nostra dieta, ma anche e soprattutto per la nostra salute. Scopriamo in che modo.

D’altronde, lo abbiamo detto tante volte, il cibo è l’alleato numero uno della nostra salute. La scelta degli alimenti non deve essere superficiale, ma decisa in base a ciò che quest’ultimi possono offrire al nostro corpo. Con l’obbiettivo di aiutare i nostri Lettori quindi, oggi presentiamo le incredibili proprietà di un alimento che si rivela ottimo per uno spuntino gustoso. Infatti, questa merenda dietetica e rigenerante riduce la pressione e purifica le arterie.

Stiamo parlando delle buonissime nocciole. La frutta secca presenta incredibili proprietà, che influiscono positivamente su diverse parti del corpo. Dal lavoro dell’apparato digerente alla protezione della pelle. Tra queste, sebbene non tutti ne sono a conoscenza, troviamo anche la capacità di proteggere l’apparato cardiovascolare. Le nocciole, infatti, come possiamo vedere in diversi studi, se assunte con moderazione, influiscono sulla riduzione dei livelli dei trigliceridi, grazie all’incredibile quantità di nutrienti che presentano.

Ma non finisce qui. La frutta secca, infatti, mostra un ruolo anche nell’aumento di protezione delle arterie, in quanto aiuta il processo di purificazione e pulizia di quest’ultime, andando anche ad influire sulla riduzione della pressione. Già solamente questi, quindi, si rivelano degli ottimi motivi per inserire nella propria dieta questo alimento gustoso e benefico.