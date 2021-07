Cosa accadrà alle azioni Autogrill dopo la conclusione dell’aumento di capitale?

Del titolo ci eravamo occupati a metà giugno poco prima che partisse l’aumento di capitale, clicca qui per leggere, concludendo che

A causa di queste incertezze (ndr legate alle misure contro la pandemia), raccomandiamo chi fosse interessato a questa società di prendere posizione solo dopo essersi assicurato di avere un cospicuo margine di sicurezza, rispetto al valore intrinseco. Le quotazioni attuali, non sembrano a nostro avviso offrire un margine di sicurezza adeguato a un investimento di lungo periodo.

Inoltre mettevano in guardia da chiusura settimanali inferiori a 6,12 euro.

L’aumento di capitale si è concluso in anticipo rispetto al periodo stabilito per l’esercizio dei diritti di opzione, ma la settimana appena conclusasi ha visto una perdita netta della valutazione del titolo di circa il 10% facendo risultare come il peggiore a Piazza Affari. Questa performance negativa ha portato le quotazioni a chiudere la settimana sotto l’importantissimo supporto indicato in area 6,12 euro. A questo punto, quindi, ci sono tutte le condizioni affinché si possa assistere a un’accelerazione ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 5,29 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 3,62 euro e area 1,9 euro.

Solo un immediato recupero in chiusura di settimana di area 6,12 euro potrebbe scongiurare il pericolo ribassista.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Prima di concludere riportiamo alcune indiscrezioni di stampa, già prontamente smentite, secondo le quali su Autogrill ci potrebbero essere in arrivo operazioni straordinarie di mercato. In particolare, sono circolate voci di una possibile fusione fra Autogrill e la svizzera Dufry. Il titolo, quindi, potrebbe diventare più scoppiettante a causa di indiscrezioni e rumors nelle prossime settimane.

Cosa accadrà alle azioni Autogrill dopo la conclusione dell’aumento di capitale? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Autogrill (MIL:AGL) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 5,804 euro in ribasso del 3,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale