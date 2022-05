Ci siamo, è il momento di programmare le vacanze estive e decidere la meta del nostro meritato relax. Se vogliamo davvero staccare dalla routine, probabilmente stiamo cercando un luogo poco frequentato. Niente fila per scendere in spiaggia, niente traffico o fiumi di gente per strada. Magari ci piacerebbe un luogo meno conosciuto, immerso nella natura e non troppo lontano da casa.

Se, oltre a questo, cerchiamo anche un pizzico di natura selvaggia, il posto di cui parleremo oggi è la risposta. Ci troviamo sulla costa adriatica, di preciso quella dell’ex Jugoslavia, uno scrigno di luoghi dal sapore paradisiaco che non tutti conoscono. Questi Paesi non sono grosse mete turistiche, ma nascondono delle perle incredibili. A partire dalla Slovenia, ricca di luoghi magici fatti di calette e grotte spettacolari anche a pochi chilometri da Trieste. Ma il luogo meno conosciuto di cui parleremo oggi si trova un po’ più a Sud, nella splendida Croazia.

Questa isoletta poco conosciuta della Croazia è un piccolo paradiso nascosto alle folle, economico e perfetto per l’estate

Acque cristalline, natura selvaggia, pochi turisti e un panorama da lasciare senza fiato sono i punti salienti di questo posto. Ci troviamo sull’isola di Kolocep, anche chiamata Calamotta, che fa parte delle isole Elafiti. Si tratta di una piccola isoletta facilmente raggiungibile in mezz’ora da Dubrovnik. Qui, in 2,44 chilometri quadrati, vivono 163 persone e si può facilmente intuire che non sia una meta molto frequentata. Ma è davvero il posto ideale per una vacanza in una vera oasi di pace e tranquillità.

Scorci incredibili e acque turchesi

Tra spiagge sabbiose, calette nascoste e mare cristallino, rimarremo letteralmente senza fiato. Ci sembrerà di essere sbarcati su un’isola tropicale quasi deserta dall’altro capo del Mondo. Qui ci sono solo due villaggi, Gornje Celo e Donje Celo, bellissimi con le casettine in pietra caratteristiche. Sull’isola non ci sono macchine, ma è facilmente percorribile a piedi o in bicicletta. Un buon modo di visitarla tutta è in barca o con il kayak, ideale per fare anche attività fisica. Da non perdere la splendida Grotta Azzurra o Grotta Blu, ideale per fare snorkeling e ammirare la fauna marina.

Ma giriamo anche tra i villaggi, i siti archeologici e le chiese sparse per il territorio, non stiamo solo in spiaggia. Una vera chicca da vedere è sicuramente la Fortezza di Napoleone, raggiungibile percorrendo i vari sentieri. La sera, invece, possiamo sempre fare un tour per i locali del posto e ascoltare della musica dal vivo.Insomma, questa isoletta poco conosciuta della Croazia è la meta ideale per chi cerca nuovi posti da scoprire. Vicina all’Italia, un luogo mozzafiato poco frequentato e dal clima ideale, cosa chiediamo di più? Le isole meno conosciute del Mediterraneo possono davvero realizzare il nostro sogno di una vacanza rilassante. C’è l’imbarazzo della scelta, basta prendere la mappa e puntarne una e non rimarremo quasi mai delusi.

