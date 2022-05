La fine di aprile e tutto il mese di maggio sono stati dei mesi astrologicamente molto movimentati, con la comparsa di due importantissime eclissi che hanno ribaltato la vita ad alcune persone. Questi transiti cominciano ad avere un senso, dato che il Mondo sta incominciando ad assumere dei ritmi più simili a quelli che erano presenti prima della pandemia. Da poco infatti è stato permesso un ritorno alla socialità e tutte queste occasioni saranno particolarmente sfruttate da alcuni nativi zodiacali. Sarà possibile, quindi, provare delle passioni focose e pericolose per questi segni che sono veramente sulla cresta dell’onda per quanto riguarda i flirt e il divertimento. Scopriamo insieme di quali si tratta e chi invece risulta un po’ abbacchiato e con poche energie in questi giorni.

I segni più rubacuori di tutta la ruota dello zodiaco

Prima vediamo chi fin dalla nascita ha le carte in regola per eccellere nel gioco della seduzione. Come al solito, non prendiamo in considerazione solo il Sole di nascita, ma anche le posizioni importanti all’interno del tema natale, come ad esempio lo stellium. In pole position c’è ovviamente lo Scorpione, segno che ha la fama di essere un tremendo rubacuori. Però, a differenza di quanto si può pensare, è uno dei più fedeli, soprattutto quando è accoppiato con determinati segni zodiacali. Poi ovviamente c’è l’altra faccia della medaglia, ovvero il segno opposto: il Toro. In gran finale appare poi l’Ariete, con il suo fascino pionieristico e conquistatore.

Passioni focose e pericolose per questi segni che beneficiano del transito di due pianeti veramente bollenti

Proprio quest’ultimo è favorito da questo periodo. Infatti, fino a fine mese sono presenti sia Venere che Marte nel suo segno. I due pianeti, fra gli altri significati, sono anche rispettivamente espressione di sensualità femminile e maschile e quindi anche queste due aree risultano esaltate. Questi passaggi stimolano più grinta e passione in tutti e dodici i segni, ma potenziano soprattutto quello in cui cadono. A esserne beneficiari sono di conseguenza anche Leone e Sagittario, che si trovano in una posizione di trigono. Invece, chi ne risente maggiormente sono i segni di Aria. Quella che però è più a disagio è la Bilancia, che è in diretta opposizione e che generalmente ha dei modi più sofisticati e intellettuali e predilige un corteggiamento più lento e galante.

