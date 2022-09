Quando si tratta di viaggi le persone si dividono tra coloro che amano rilassarsi e quelli che, invece, non potrebbero mai rinunciare all’avventura. A seconda della meta e della stagione, infatti, si potrà optare per luoghi più rilassanti di altri. Chi ama i viaggi all’avventura, invece, non potrà esimersi dal visitare l’India, o meglio, come dicono gli indiani, “l’Incredibile India”. Un posto favoloso che ci farà scoprire una parte di globo molto diversa rispetto a quella cui si è abituati.

Tra le mete spettacolari da non perdere, specialmente in inverno e autunno, troviamo la Finlandia. In modo particolare la Lapponia, dove si potrà andare alla ricerca dell’aurora boreale. Anche in questo caso un’esperienza senza pari. Oltre a questi due luoghi, però, ce n’è un altro che ci lascerà a bocca aperta. Si sta scrivendo di Cuba, un’isola dalla storia molto interessante che saprà offrire un perfetto mix tra cultura e divertimento. Si tratta di semplici consigli dal momento che per visitare Cuba in modo approfondito non basterebbe un mese.

Questa isola da sogno è perfetta per un viaggio anche in autunno e inverno

Chi atterra a Cuba dall’Italia lo fa, nella maggior parte dei casi, nell’aeroporto di L’Avana, la capitale. Il primo impatto con questa isola regalerà centinaia di emozioni diverse. Il centro storico di L’Avana, Habana Vieja, è formato da una fitta rete di stradine che caratterizzano la zona più turistica della città. Qui sarà possibile trovare ristoranti, bar e locali dove dissetarsi o mangiare qualcosa. Si potrà ammirare la cattedrale, ma anche El Capitolio Nacional che ricorda esattamente quello di Washington. Immancabile la famosissima Plaza de La Revolutión, dove ci si troverà osservati dal volto di Che Guevara. Per terminare il giro, poi, si consiglia una passeggiata sul Malecón, il lungomare.

Trinidad

Un primo viaggio a Cuba, poi, non potrà prescindere dalla visita alla coloratissima Trinidad. Una città che mostra ancora perfettamente l’architettura coloniale. Oltre a passeggiare per le vie della città si potrà visitare il Museo Histórico Municipal e la Torre Manaca Iznaga. Vicino, poi, ci saranno spiagge meravigliose dove rilassarsi.

Santiago di Cuba e Baracoa

Tra le città da visitare a Cuba troviamo, poi, Santiago di Cuba e Baracoa nella zona Sud dell’isola. Santiago fu la prima capitale e le sue strade profumano di storia. Dalla fondazione alla rivoluzione castrista passando, poi, per l’influenza degli schiavi provenienti da Haiti. Baracoa, invece, è la città più antica di Cuba. Seppur meno turistica rispetto alle altre città, potrà offrire diverse attrazioni storiche e culturali. Inoltre, si potrà anche ammirare la foresta tropicale ancora intatta che circonda le zone attorno. Ecco perché questa isola da sogno è perfetta per un viaggio.

