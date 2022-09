Chi ama viaggiare non si limita a farlo durante le ferie estive, ma approfitta di ogni weekend, di ogni giorno festivo per partire alla scoperta di posti meravigliosi. C’è la curiosità di esplorare luoghi sconosciuti e mai visitati prima, ma c’è anche il piacere di tornare dove siamo già stati per provare di nuovo le stesse emozioni. Il viaggio inoltre, sia pure di pochi giorni, ci permette di staccare la spina e di rilassarci. Una pausa che non può che farci bene. Con gli Esperti di Viaggi della nostra Redazione andremo sulla sponda croata dell’Adriatico, a Dubrovnik. La Croazia vanta alcune tra le spiagge più belle al Mondo, ma anche splendide città d’arte.

Cosa vedere?

La chiamano la perla dell’Adriatico per la struttura intatta della Città Vecchia e per il mare azzurro e profondo che la bagna. Perché visitare questa città ricca di tesori? Ci sono mille buoni motivi. Il cuore di Dubrovnik si trova all’interno di alte mura entro cui si snodano strade strette e ripidissime da percorrere assolutamente, anche se tolgono il fiato. Conducono infatti agli scorci più belli.

La via principale è lo Stradun o Placa, affollatissima di gente in un continuo andirivieni sia di giorno che di notte. La pavimentazione in pietra è vecchia di cinquecento anni ed è levigatissima, così liscia da sembrare uno specchio. Conduce alla Luža, la Piazza della Loggia, il centro della città dove è piacevole oziare ai tavoli dei caffè per assaporare con calma la vista degli splendidi palazzi che la circondano.

Perché visitare questa città ricca di tesori che si affaccia sul Mare Adriatico

Per ammirare Dubrovnik da una prospettiva completamente diversa si può prendere la funivia e in quattro minuti salire in cima al Monte Srđ per godere di una vista sbalorditiva. Invece, in dieci minuti si arriva in traghetto all’Isola di Lokrum, una delle escursioni più gettonate. Sull’isola ci sono le rovine di un’abbazia benedettina circondate da una fitta vegetazione. È il luogo preferito dai fan di Game of Thrones, la serie televisiva di successo, che visitano Dubrovnik a caccia dei luoghi delle riprese cinematografiche. Il set di Approdo del Re si trova infatti nella città croata. Questa forma di turismo lascia sconcertati gli abitanti più legati alla tradizione, ma altri ne approfittano e sfruttano la situazione vendendo gadget a tema, a prezzi esorbitanti.

Cosa mangiare?

Pescato freschissimo, per cominciare. Dubrovnik è una città di mare e il pesce la fa da padrone nella tradizione culinaria della città. Gamberetti, hamburger di polpo, frutti di mare e altri piatti tipici sono presenti in tutti i menù. Invece, una specialità meno nota è il cappone cucinato secondo un’antica ricetta, con marmellata di arance amare e frutta secca. I golosi possono deliziarsi con la dubrovačka torta od skorupa, un delizioso dessert di panna e mandorle.

Lettura consigliata

Molto amata dagli stranieri è la meta ideale per una vacanza breve in Italia